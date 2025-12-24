Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Harga Pasaran Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Meroket, Lebih Mahal dari Skuad Timnas Malaysia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |12:01 WIB
Harga Pasaran Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Meroket, Lebih Mahal dari Skuad Timnas Malaysia!
Harga pasaran kapten Timnas Indonesia Jay Idzes meroket hingga melewati nilai satu skuad Timnas Malaysia (Foto: Instagram/@jayidzes)
HARGA pasaran kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, meroket per Desember 2025. Bahkan, bek Sassuolo itu kini punya nilai yang lebih mahal ketimbang satu skuad Timnas Malaysia!

Kepindahan Idzes ke Sassuolo dari Venezia pada bursa transfer musim panas 2025 menjadi sebuah peningkatan dalam kariernya. Sebab, I Neroverdi promosi ke Serie A sementara bekas klubnya terkena degradasi.

1. Naik Jadi Rp173 Miliar

Jay Idzes di laga Cagliari vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Idzes disebut-sebut diangkut Sassuolo dengan mahar 8 juta Euro (setara Rp158,4 miliar). Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan harga pasarannya per Juni 2025 menurut Transfermarkt yakni 7 juta Euro (setara Rp130,4 miliar).

Dalam kurun lima bulan, angka itu naik menjadi 10 juta Euro (setara Rp173,8 miliar)! Idzes resmi jadi pemain termahal di Timnas Indonesia.

Tak hanya itu, harga pasaran Idzes ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai satu skuad Timnas Malaysia. Skuad asuhan Peter Cklamovski ditaksir bernilai 7,8 juta Euro (setara Rp154,4 miliar).

Ada pun, pemain termahal di skuad Timnas Malaysia saat ini adalah Dion Cools. Pesepakbola Cerezo Osaka itu hanya memiliki nilai 800 ribu Euro (setara Rp15,8 miliar), tak sampai 1/10 dari Idzes.

 

