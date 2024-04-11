Liga Europa 2023-2024: Atalanta Waspadai Permainan Intensitas Tinggi Liverpool

LIVERPOOL - Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mewaspadai permainan intensitas tinggi Liverpool jelang babak perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Oleh karena itu, La Dea harus bisa menyiapkan strategi yang tepat untuk memberikan perlawanan dengan modal yang mereka miliki.

Atalanta bertandang lebih dulu ke markas Liverpool di Stadion Anfield dalam laga Leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024, Jumat 12 April pukul 02.00 WIB. Sepekan kemudian, barulah mereka gantian menjadi tuan rumah untuk menggelar Leg II.

Gli Orobici datang dengan modal yang apik ke Anfiel. Mereka berhasil meraih kemenangan dalam pertemuan terakhir kontra Mohamed Salah dan kolega di markas kebesaran itu dengan skor 2-0 pada fase grup Liga Champions 2020-2021.

Namun, kala itu The Reds memang mampu melakukan revans pada pertemuan kedua fase grup di Gewiss Stadium dengan skor telak 5-0. Jadi, dari segi rekor pertemuan kedua tim masih imbang.

Gasperini sadar betul kekuatan Liverpool yang mengandalkan tempo permainan tinggi dan kecepatan dari para pemain. Hal itulah yang diwaspadai timnya sehingga harus benar-benar menyiapkan strategi yang tepat dengan kekuatan yang dimiliki untuk bisa memberikan perlawanan.

"Liverpool selalu memiliki kontinuitas yang bagus, mereka terbiasa bermain dengan perhatian dan intensitas yang tinggi, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kami harus menghadapi pertandingan ini dalam perspektif yang benar, yaitu kami akan melakukannya mengukur diri kita melawan yang terkuat, melawan tim yang hebat,” kata Gasperini dilansir dari laman resmi UEFA, Kamis (11/4/2024).