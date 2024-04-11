Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Liverpool vs Atalanta, Jurgen Klopp Masih Belum Bisa Pastikan 4 Pemain The Reds untuk Tampil

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:23 WIB
Jelang Liverpool vs Atalanta, Jurgen Klopp Masih Belum Bisa Pastikan 4 Pemain The Reds untuk Tampil
Alisson Becker dan Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, membicarakan kondisi skuadnya jelang duel melawan Atalanta dalam leg pertama perempat final Liga Europa 2023-2024. Dia mengaku masih belum bisa membuat keputusan untuk memainkan Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Stefan Bajcetic, dan Diogo Jota saat menghadapi Atalanta.

Klopp mengaku masih harus melihat situasi untuk menurunkan Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, dan Diogo Jota. Meski Trent Alexander-Arnold dan Diogo Jota menunjukkan penampilan bagus di sesi latihan, ia tak ingin terburu-buru untuk memainkan keduanya.

Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold sendiri diketahui mengalami cedera lutut saat Liverpool menyingkirkan Arsenal di putaran ketiga Piala FA. Sedangkan Alisson Becker, dia mengalami cedera hamstring dan membuatnya absen cukup lama memperkuat Liverpool.

Sementara Diogo Jota, dia harus menepi dari lapangan hijau, setelah mengalami cedera lutut. Sedangkan Stefan Bajcetic, dia mengalami cedera otot adduktor dan membuatnya harus menjalani pemulihan cukup lama.

"Kami harus melihat hal itu," kata Jurgen Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpoo, Kamis (11/4/2024).

"Jadi, jelas kami tidak terburu-buru dengan para pemain. Anda bisa tetapi kami tidak melakukannya, itu berarti mereka melakukan banyak latihan sendiri, terutama Diogo dan Trent, (mereka) bekerja sebagai sebuah tim selama dua atau tiga minggu untuk berlatih dengan benar. Jadi, (Trent Alexander-Arnold dan Diogo Jota) terlihat sangat bagus kemarin, sejujurnya,” lanjutnya.

Jurgen Klopp juga membeberkan kondisi Stefan Bajcetic yang telah lama absen. Dia memastikan Bajcetic akan bermain bersama Liverpool U-21 demi mengembalikan performanya.

"Stefan (Stefan Bajcetic) sedikit berbeda karena dia absen lebih lama, tetapi dia sekarang berlatih bersama kami lebih lama juga. Namun saya pikir setelah waktu yang lama, ia tidak bermain sepakbola, masuk akal jika kami memberikannya kesempatan bermain di tim U-21 dan kemudian kita lihat bagaimana ia mengatasinya,” jelas Klop.

“Itu bukan rencana untuk tiga pemain lainnya. Alisson juga sedang dalam perjalanan kembali. Jadi, kita harus melihatnya," lanjutnya.

