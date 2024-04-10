Liverpool vs Atalanta: The Reds Dihantui Rekor Buruk Lawan Wakil Italia di Anfield

Liverpool dihadapkan pada rekor buruk melawan wakil Italia di Anfield (Foto: Reuters/Carl Recine)

LIVERPOOL - Liverpool akan menghadapi Atalanta di leg I perempat final Liga Europa 2023-2024. Namun, The Reds memiliki rekor buruk saat berhadapan dengan wakil Italia di Anfield Stadium.

Duel antara Liverpool melawan Atalanta akan berlangsung di Anfield Stadium, Jumat 12 April 2024 pukul 02.00 WIB. Dalam laga nanti, tuan rumah bertekad untuk mendapatkan hasil bagus demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.

Meski bermain di kandang, Liverpool memiliki rekor buruk saat bertemu dengan wakil Italia. Pasalnya, The Anfield Gank telah menelan enam kekalahan saat menjamu klub-klub Negeri Pizza di Anfield Stadium.

Sebelumnya di babak perempatfinal Liga Europa 1991-1992 (dulu Piala UEFA), Liverpool harus menelan kekalahan 1-2 dari Genoa di Anfield. Hasil tersebut membuat mereka gagal melaju ke babak semifinal, setelah disingkirkan Il Grifoni dengan agregat 1-4.

Kemudian, Liverpool menelan kekalahan 0-1 dari AS Roma di leg kedua babak 16 besar Liga Europa 2000-2001. Namun, mereka mampu melaju ke babak perempatfinal, setelah meraih kemenangan 2-0 di Olimpico.

Sedangkan di laga terakhir Grup E Liga Champions 2009-2010, Liverpool harus menelan kekalahan 1-2 dari Fiorentina di markas sendiri. Lalu, pada 5 Oktober 2012, mereka harus menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Udinese di laga kedua Grup A Liga Europa 2012-2013.