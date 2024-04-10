Liverpool Dikabarkan Sudah Dapatkan Pengganti Jurgen Klopp

LIVERPOOL – Liverpool dikabarkan sudah mendapatkan sosok pengganti Jurgen Klopp. Juru taktik Sporting Lisbon, Ruben Amorim dilaporkan bakal mengisi kursi kepelatihan The Reds yang ditinggal Klopp

Seperti diketahui, Liverpool dipastikan kehilangan Jurgen Klopp di akhir musim ini. Sebab, sang pelatih telah memutuskan untuk pergi dari Anfield Road usai tak memperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun bersama.

Pada awalnya, semua media fokus melaporkan bahwa pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, merupakan calon terkuat pengganti pelatih asal Jerman itu. Namun, dia telah menegaskan bakal tetap bertahan di klub Liga Jerman itu musim depan.

Selain Alonso, Amorim juga disebut masuk dalam radar incaran Liverpool. Bahkan, kini pelatih berusia 39 tahun tersebut dilaporkan sudah sepakat untuk menukangi Mohamed Salah dan kolega mulai musim depan.

Menurut laporan Mirror yang dilansir pada Selasa (9/4/2024), Amorim telah menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan The Reds -julukan Liverpool. Dia akan bekerja di bawah struktur kepemimpinan baru yang dipimpin CEO Sepakbola baru Fenway Sports Group, Michael Edwards dan Direktur Sepakbola Liverpool, Richard Hughes mulai musim depan.

Kendati demikian, kabarnya masih ada persyaratan akhir yang masih harus disepakati oleh Amorim dan Liverpool. Pelatih berpaspor Portugal itu disebut juga masuk dalam daftar calon pelatih Bayern Munich, yang sudah dipastikan memecat Thomas Tuchel di akhir musim ini.