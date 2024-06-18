Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan

AMSTERDAM – Erik ten Hag mengungkap fakta didatangi Manajemen Manchester United saat tengah asyik berlibur di Ibiza, Spanyol. Ia diminta untuk bertahan dan bahkan kontraknya akan diperpanjang!

Masa depan ten Hag sempat jadi pertanyaan di pengujung musim kompetisi 2023-2024. Muncul kabar manajemen klub akan memecatnya apa pun hasil di final Piala FA 2023-2024, 25 Mei silam.

Beruntung, Man United sukses mengalahkan Manchester City 2-1 dan merengkuh titel Piala FA 2023-2024. Manajemen yang dipimpin oleh INEOS Grup lalu memutuskan mempertahankan ten Hag.

Akan tetapi, manajemen tak menyampaikan secara langsung keputusan itu. Mereka membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum akhrinya bulat mempertahankan sang pelatih.

Ten Hag mengaku didatangi oleh pihak manajemen ketika sedang liburan bersama keluarganya di Ibiza, Sapnyol. Bahkan, perwakilan klub disebutnya mengetuk pintu tempatnya menginap!

“Manajemen datang ke saya ketika saya berlibur di Ibiza. Mereka tiba-tiba muncul di depan pintu dan bilang menginginkan terus bekerja sama dengan saya,” papar ten Hag, mengutip dari BBC, Selasa (18/6/2024).