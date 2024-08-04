Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!

Justin Hubner bicara soal pengalaman jadi pemain cadangan di laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers (Foto: Wolverhampton Wanderers)

JUSTIN Hubner berbicara soal momen ketika menjadi pemain cadangan di laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers pada Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, itu adalah pengalaman yang luar biasa.

Momen itu terjadi pada Liga Inggris musim lalu. Kala itu, Justin dipercaya untuk mengisi bangku cadangan Wolves dalam lawatannya ke kandang Arsenal, Emirates Stadium, London, Inggris, pada 2 Desember 2023.

Meski tidak mendapatkan kesempatan bermain, pemain berusia 20 tahun tersebut sangat senang. Justin pun berkesempatan untuk berjabat tangan dengan bintang-bintang Arsenal seperti Martin Odegaard hingga Bukayo Saka.

“Bahwa saya diminta menjadi cadangan di (laga) Liga Inggris, saya seperti ‘wow’ inilah yang saya impikan ketika masih kecil. Seperti, itu luar biasa,” kata Justin menceritakan momen itu di kanal Youtube Marc Klok, Minggu (4/8/2024).

“Saya pergi ke stadion. Di sana, saya melihat Bukayo Saka, (Martin) Odegaard, dan saya berjabat tangan dengan mereka. Seperti benar-benar mengesankan,” sambung pemain berdarah Belanda itu.

Justin mengatakan momen ini menjadi pengingat baginya untuk selalu bekerja keras untuk mencapai impian. Walau sempat gugup, ia mengaku bersyukur bisa mencapai salah satu impiannya bertemu dengan bintang-bintang Arsenal.