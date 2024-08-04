Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dijuluki Preman Timnas Indonesia, Justin Hubner: Saya Suka Bertarung untuk Negara

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |02:11 WIB
Dijuluki Preman Timnas Indonesia, Justin Hubner: Saya Suka Bertarung untuk Negara
Justin Hubner mengaku tidak masalah dijuluki preman Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner merespons julukan preman Timnas Indonesia yang disematkan penggemar kepadanya. Ia mengaku baru tahu apa arti dari label tersebut.

Hubner sudah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu sering dipercaya menjaga pertahanan Skuad Garuda bersama dengan Jay Idzes dan Rizky Ridho.

Justin Hubner (Foto: EPA Images/Adi Weda)

Namun, Justin dianggap memiliki karakteristik bermain yang lebih keras dari rekan-rekannya. Sebab itu, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mendapatkan julukan sebagai ‘preman Timnas Indonesia’.

Justin pun tak menampik julukan itu memang pantas untuknya. Sebab, ia mengakui, memang sering bermain agresif ketika berhadapan dengan lawan demi memperjuangkan timnya.

“Ya, saya baru saja mendengar mereka memberi tahu saya apa artinya,” kata Justin dalam kanal Youtube Marc Klok, dikutip Minggu (4/8/2024).

“Artinya seperti ‘gangster’ atau semacamnya. Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras,” sambung pemain berdarah Belanda itu.

“Saya tidak tahu dari mana asalnya (julukan ‘preman’), mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya permainanku, kan?” tambah Justin.

Halaman:
1 2
      
