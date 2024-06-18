Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erik ten Hag Sindir Taktik Timnas Inggris-nya Gareth Southgate di Euro 2024: Pasif!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |04:41 WIB
Erik ten Hag Sindir Taktik Timnas Inggris-nya Gareth Southgate di Euro 2024: Pasif!
Erik ten Hag menyindir taktik Timnas Inggris asuhan Gareth Southgate (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
A
A
A

AMSTERDAM – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, menyindir taktik yang dimainkan Timnas Inggris asuhan Gareth Southgate di Euro 2024. Menurutnya, The Three Lions bermain terlalu pasif saat menghadapi Timnas Serbia, terutama di babak kedua.

Inggris berhasil menang 1-0 atas Serbia pada laga pertama Grup C Euro 2024, Senin 17 Juni dini hari WIB. Gol tunggal Jude Bellingham (13’) menghasilkan poin penuh di Stadion Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman.

Jude Bellingham mengantar Timnas Inggris unggul 1-0 atas Timnas Serbia (Foto: Reuters/Wolfgang Rattay)

Akan tetapi, permainan Inggris terutama di babak kedua menuai kritik tajam. Bellingham dan kawan-kawan dinilai beruntung bisa membawa pulang tiga angka dari laga tersebut karena terlalu pasif dan defensif.

Ten Hag sepakat dengan penilaian tersebut. Ia mengaku cukup menikmati permainan Inggris di babak pertama. Namun, hal serupa tidak terjadi pada paruh kedua!

“Di babak pertama, saya benar-benar menikmati (permainan) Jude Bellingham. Dia membawa Inggris sendirian dan mengangkat timnya ke level lebih tinggi,” urai ten Hag, dikutip dari TalkSport, Selasa (18/6/2024).

“Inggris bermain sangat pasif. Saya sebetulnya melihat mereka bermain mundur dan membiarkan Serbia terus menyerang,” imbuh pria asal Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
