Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!

SUPERIORITAS Timnas Spanyol di Euro 2024 akan diulas dalam Kaleidoskop 2024 Okezone. Kiprah fantastis memang diukir La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- yang sukses sabet gelar juar ahingga pecahkan sederet rekor gila.

Ya, Timnas Spanyol ukir perjalanan fantastis di Euro 2024 yang digelar di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024. Mereka pun akhirnya memastikan diri jadi juara usai mengalahkan Timnas Inggris di babak final.

Lantas, menarik mengulik lebih dalam perjuangan Timnas Spanyol untuk bisa jadi kampiun di ajang bergengsi itu. Kali ini, Okezone akan mengupasnya secara mendalam.

1. Perjuangan Tak Mudah, tetapi Sukses Libas 4 Tim Juara Dunia

Perjuangan tak mudah harus dihadapi Timnas Spanyol sejak fase grup di Euro 2024. Sebab, ada sederet tim kuat yang bahkan berstatus juara dunia, yang harus dihadapi La Furia Roja asuhan Luis de la Fuente.

Spanyol bahkan tak terkalahkan selama bertanding di Euro 2024. Dalam tujuh pertandingan, dari fase grup sampai final, La Furia Roja itu selalu menang.

Empat tim yang dimaksud adalah Italia (juara Piala Dunia 1934, 1938, 1982, 2006), Jerman (juara Piala Dunia 1954, 1974, 1990, 2014), Prancis (juara Piala Dunia 1998, 2018), dan tentu saja Inggris (juara Piala Dunia 1966).

Perjalanan Timnas Spanyol di fase grup tak muda. Tergabung di Grup B, Timnas Spanyol berhadapan dengan Italia, Kroasia, Albania, hingga Georgia. Tentu saja, grup ini termasuk grup neraka di Euro 2024.

Tetapi, Timnas Spanyol bisa melewati satu per satu laga itu dengan apik. Perjalanan La Furia Roja dibuka dengan mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0.

Kemudian, laju positif La Furia Roja berlanjut ke matchday kedua. Menghadapi big match melawan Italia di Arena AufSchalke, pada 20 Juni 2024, Spanyol bisa menang dengan skor 1-0 berkat gol bunuh diri Riccardo Calafiori.

Selanjutnya, Spanyol juga menang tipis atas Albania dengan skor 1-0. Kali ini, giliran Ferran Torres yang jadi pahlawan Spanyol.

Di laga pamungkas, Spanyol tak mengendurkan penampilannya, mereka pun menggilas Albania dengan skor 1-0. Kesuksesan Spanyol menyapu bersih kemenangan membawa Spanyol keluar sebagai juara Grup B dengan koleksi 9 poin.

Ketangguhan Spanyol pun berlanjut ke fase gugur. Di babak 16 besar, Spanyol dihadapkan dengan Georgia. Mereka pun tampil menggila sehingga menang telak dengan skor 4-1.

Tembus perempatfinal, lawan lebih berat menanti Spanyol. Mereka harus menghadapi tim yang pernah merebut gelar juara dunia lainnya, yakni Jerman. Di laga ini, Spanyol pun kembali meraih kemenangan, meski harus bersusah payah karena pertandingan harus berlanjut hingga babak tambahan waktu. Laga dimenangkan dengan skor tipis 2-1.

Perjuangan berat Spanyol untuk merebut gelar juara Euro 2024 berlanjut ke babak semifinal. Mereka dihadapkan dengan Timnas Prancis yang juga merupakan juara dunia.

Duel sengit pun tersaji di Allianz Arena pada 9 Juli 2024. Prancis yang tampil tangguh membuat Spanyol keteteran di awal laga. Bahkan, laga baru berjalan 9 menit, gawang Spanyol sudah harus kebobolan lewat gol Kolo Muani.

Tetapi, Spanyol enggan menyerah. Mereka bahkan bisa melakukan epic comeback dengan membalas Prancis dengan 2 gol langsung. Dua gol bisa dicetak La Furia Roja hanya dalam waktu 5 menit saja.

Ada gol Lamine Yamal pada menit ke-21 dan Dani Olmo menit 25 yang bawa Spanyol berbalik unggul. Skor ini pun bisa terus dipertahankan Spanyol hingga akhir laga. Hasil ini membawa Spanyol lolos ke final dan akhirnya memastikan juara.