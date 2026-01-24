Kabar Baik, Permasalahan Federico Barba dengan Persib Bandung Sudah Berakhir!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi kabar baik untuk Bobotoh terkait Federico Barba. Menurutnya, permasalahan klub dengan sang pemain sudah berakhir.

Belum lama ini, Barba mengaku ingin lebih dekat dengan keluarganya di Italia. Namun, sang pemain terikat kontrak di Persib sehingga tidak bisa begitu saja pindah.

1. Tetap di Persib Bandung

Hodak menuturkan, permasalahan Barba dengan timnya sudah berakhir. Bek asal Italia itu akan tetap membela Maung Bandung karena masih punya kontrak hingga 2027.

“Barba masih memiliki kontrak dua tahun, jadi Barba memang punya kendala dengan keluarga, tapi pada akhirnya klub dan dia bersama keluarganya sudah duduk bersama dan mencapai kesepakatan,” ujar Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (24/1/2026).