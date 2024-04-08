Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Ditahan Manchester United 2-2, Jurgen Klopp: Kami Seharusnya Menang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |02:23 WIB
Liverpool Ditahan Manchester United 2-2, Jurgen Klopp: Kami Seharusnya Menang!
Jurgen Klopp menyayangkan kegagalan Liverpool mengalahkan Manchester United (Foto: Reuters/Carl Recine)
MANCHESTER – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menyayangkan hasil imbang 2-2 yang didapat pada laga pekan ke-32 Liga Inggris 2023-2024 melawan Manchester United. Menurutnya, The Reds layak untuk menang.

Laga Manchester United vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 7 April 2024 malam WIB. tim tamu unggul lebih dulu lewat gol Luis Diaz (23’) di babak pertama.

Tendangan Luis Diaz memecah kebuntuan di laga Manchester United vs Liverpool 0-1 (Foto: Reuters/Carl Recine)

Namun, Iblis Merah bangkit di babak kedua dan berbalik unggul lewat gol Bruno Fernandes (50’) dan Kobbie Mainoo (67’). Penalti Mohamed Salah (84’) menyelamatkan satu poin buat Liverpool.

Usai laga, Klopp mengakui timnya seharusnya tampil sebagai pemenang. Ia sedikit menyayangkan cukup banyaknya peluang terbuang untuk memimpin dengan lebih banyak gol sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan.

“Kami seharusnya menang, sudah jelas. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol di babak pertama,” ujar Klopp, sebagaimana dilansir dari BBC, Senin (8/4/2024).

“Sebuah gol bagus dari Bruno (Fernandes). Lalu, stadion ini menjadi hidup dan kami butuh beberapa menit untuk tenang lagi. Lalu, mereka mencetak gol bagus lain,” imbuh pria asal Jerman itu.

