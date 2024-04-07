Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Berakhir 2-2, Mohamed Salah Selamatkan The Reds

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |23:29 WIB
Hasil Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Berakhir 2-2, Mohamed Salah Selamatkan <i>The Reds</i>
Mohamed Salah memastikan laga Manchester United vs Liverpool berakhir 2-2 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER – Hasil Manchester United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Minggu (7/4/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Luis Diaz membawa Liverpool unggul duluan di menit ke-23. Man United sempat berbalik unggul berkat gol Bruno Fernandes (50’) dan Kobbie Mainoo (67’). Namun, penalti Mohamed Salah (84’)menyelamatkan The Reds dari kekalahan.

Tendangan Luis Diaz memecah kebuntuan di laga Manchester United vs Liverpool 0-1 (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Setan Merah mendapat peluang terbaiknya di menit kedua lewat sontekan Alejandro Garnacho yang langsung menjebol gawang Liverpool. Namun sialnya, Garnacho sudah dalam posisi offside. Kedua tim bermain dengan intensitas tinggi sejak awal laga.

The Reds mulai menguasai jalannya laga. Serangan demi serangan berhasil dilancarkan Mohamed Salah dan kolega kendati belum ada yang berbuah gol ke gawang Man United.

Liverpool membuka keran golnya di menit ke-23 lewat tendangan Luis Diaz yang berdiri bebas di mulut gawang Setan Merah. Man United mencoba merespons gol tersebut. Namun tim asuhan Erik ten Hag itu masih cukup kesulitan membobol pertahanan yang dipimpin Virgil van Dijk.

Peluang demi peluang pun mampu diciptakan Liverpool pada sisa waktu babak pertama. Sementara Man United masih dibuat kesulitan. Pada akhirnya, tim tamu unggul 1-0 atas tuan rumah di babak yang pertama.

Babak Kedua

Bek Liverpool, Jarrel Quansah melakukan blunder fatal pada menit ke-50. Quansah melakukan operan tanggung dan berhasil dimanfaatkan Bruno Fernandes dengan melesatkan tendangan jarak jauh sehingga membawa Man United menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Halaman:
1 2
      
