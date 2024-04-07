Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024: Bruno Fernandes Bawa Manchester United Samakan Skor 1-1 dengan Liverpool!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |22:44 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024: Bruno Fernandes Bawa Manchester United Samakan Skor 1-1 dengan Liverpool!
Bruno Fernandes membawa Manchester United menyamakan skor 1-1 dengan Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER – Hasil Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United vs Liverpool sudah diketahui. Skor pertandingan di Stadion Old Trafford, Minggu (7/4/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-1 hingga menit ke- 50.

Gol bagi Man United dicetak Bruno Fernandes di menit ke-50. Pemain asal Portugal itu memanfaatkan kesalahan lawan untuk melepaskan tembakan jarak jauh yang berbuah gol!

Alejandro Garnacho beraksi di laga Manchester United vs Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Usai rehat, Liverpool berusaha untuk mencari gol kedua dengan meningkatkan serangan. Sebaliknya, Man United masih kesulitan membangun serangan yang rapi.

Namun, Bruno Fernandes mampu menyamakan skor di menit ke-50. Ia memanfaatkan blunder dari Jarell Quansah, lalu melepaskan tembakan jarak jauh yang mengubah skor menjadi 1-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633195/mini-football-bangkit-indonesia-siap-tuan-rumah-piala-dunia-2026-pgv.webp
Mini Football Bangkit: Indonesia Siap Tuan Rumah Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/psim_yogyakarta_bersiap_menantang_persita_tangeran.jpg
PSIM Yogyakarta Siap Perpanjang Rekor Tandang, Persita Jadi Ujian Berat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement