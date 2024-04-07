Hasil Liga Inggris 2023-2024: Bruno Fernandes Bawa Manchester United Samakan Skor 1-1 dengan Liverpool!

MANCHESTER – Hasil Liga Inggris 2023-2024 antara Manchester United vs Liverpool sudah diketahui. Skor pertandingan di Stadion Old Trafford, Minggu (7/4/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-1 hingga menit ke- 50.

Gol bagi Man United dicetak Bruno Fernandes di menit ke-50. Pemain asal Portugal itu memanfaatkan kesalahan lawan untuk melepaskan tembakan jarak jauh yang berbuah gol!

Jalannya Pertandingan

Usai rehat, Liverpool berusaha untuk mencari gol kedua dengan meningkatkan serangan. Sebaliknya, Man United masih kesulitan membangun serangan yang rapi.

Namun, Bruno Fernandes mampu menyamakan skor di menit ke-50. Ia memanfaatkan blunder dari Jarell Quansah, lalu melepaskan tembakan jarak jauh yang mengubah skor menjadi 1-1.