AC Milan vs AS Roma: Stefano Pioli Ingin Akhiri Bulan Madu Daniele De Rossi

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengakui AS Roma telah banyak berubah di bawah asuhan Daniele De Rossi. Meski begitu, ia tetap tak gentar dan bertekad membawa timnya membawa hasil positif melawan Giallorossi dalam laga perempat final Liga Europa 2023-2024.

Milan akan lebih dulu menjamu Roma di Stadion San Siro dalam laga Leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024 pada Jumat 12 April pukul 02.00 WIB. Rossoneri gantian melawat ke Olimpico pada Jumat 19 April 2024 dini hari WIB.

Tuan rumah datang dengan modal yang positif karena meraih kemenangan dengan skor 3-1 dalam laga terakhir kontra Roma pada 14 Januari 2024. Setelah kekalahan itu, Il Lupi memecat Jose Mourinho dari kursi pelatih dan menggantikannya dengan De Rossi.

Sejak itu, Roma bangkit dari keterpurukan di bawah asuhan De Rossi. Romelu Lukaku dan kolega tak lagi bermain bertahan seperti saat era Mourinho dan jauh lebih menyerang. Hasilnya, mereka naik ke peringkat lima klasemen sementara Liga Italia 2023-2024.

Oleh karena itu, meski menang pada laga terakhir kontra sang raksasa Ibu Kota Italia, Pioli sangat mewaspadai lawan. Menurutnya, De Rossi telah membawa perubahan untuk Roma.

Akan tetapi, Pioli tak gentar dan bertekad untuk meraih hasil positif pada laga nanti. Sebab, Milan juga sedang dalam tren positif dengan tak terkalahkan dalam delapan laga terakhir, termasuk mencatatkan lima kemenangan beruntun di liga domestik.

“Ini cerita yang berbeda, ini kompetisi yang berbeda. Kami tahu kami akan kesulitan menghadapi lawan yang sangat bagus, yang menghasilkan sepak bola luar biasa, tapi kami menghadapi tantangan ini dengan baik dan kami akan menampilkan kualitas kami di lapangan,” kata Pioli dilansir dari Football Italia, Kamis (11/4/2024).

“Roma berubah dengan kedatangan De Rossi, kami tidak mengulas bentrokan langsung di liga tapi kami fokus pada konsep baru dan posisi baru yang ditularkan De Rossi ke tim,” tambah pria asal Italia itu.

“Bagi kami, ini adalah momen yang bagus, tentu saja. Tim dalam kondisi baik dan menghadapi momen menentukan musim ini dengan cara yang benar. Ini akan menjadi tantangan selama 180 menit, namun besok malam kami harus mencoba membawa pulang sesuatu yang positif,” tukas Pioli.