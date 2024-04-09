5 Pemain Berdarah Indonesia yang Lebih Memilih Bela Belanda daripada Timnas Indonesia, Nomor 1 Bintang Baru AC Milan

5 Pemain Berdarah Indonesia yang Lebih Memilih Bela Belanda daripada Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/tijjanireijnders)

ADA 5 pemain berdarah Indonesia yang lebih memilih membela Belanda daripada Timnas Indonesia menarik untuk diketahui. Sebab saat ini nyatanya sudah banyak pemain keturunan Belanda-Indonesia yang justru lebih tertarik memperkuat Garuda.

Sebut saja seperti Justin Hubner, Thom Haye, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Nathan Tjoe-A-On, dan masih banyak lagi pemain naturalisasi asal Belanda yang kini telah memperkuat Timnas Indonesia. Namun, sebelum itu ramai pemain Belanda yang berdarah Indonesia yang justru tak tertarik memperkuat Garuda. Lantas siapa saja mereka?

BACA JUGA: 5 Pemain Keturunan Tambahan Grade A yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Berikut 5 Pemain Berdarah Indonesia yang Lebih Memilih Bela Belanda daripada Timnas Indonesia:

5. Pascal Struijk





Pascal Struijk saat ini bermain di divisi kedua Liga Inggris, yakni Championships bersama Leeds United. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia yang berasal dari kakek, nenek, serta ayahnya.

Meski memiliki darah Indonesia yang sangat kental, nyatanya Struijk enggan membela Timnas Indonesia. Pasalnya ia memiliki kesempatan bermain untuk Belanda bahkan Belgia.

Hanya saja sejauh ini bek berusia 24 tahun itu baru dipanggil Belanda U-17 saja pada 2016 silam. Sampai saat ini pemain berkewarganegaraan Belanda itu belum dipercaya membela tim senior.

4. Kevin Diks





Diks saat ini bermain untuk FC Kopenhagen di divisi utama Liga Denmark. Bek berusia 27 tahun itu pun sempat didekati PSSI untuk dinaturalisasi.

Hanya saja, Diks tak mendapatkan restu dari orangtua untuk membela Timnas Indonesia. Alhasil, proses menjadikan Diks sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) pun gagal.