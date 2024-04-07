5 Pemain Keturunan Tambahan Grade A yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Lima pemain keturunan diprediksi bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia jika lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

LIMA pemain keturunan tambahan Grade A yang berpotensi Timnas Indonesia akan dibahas Okezone. Para pemain ini bisa memperkuat Skuad Garuda di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan untuk menghadapi laga kontra Irak dan Filipina pada Juni 2024. Siapa saja pemain keturunan tambahan Grade A yang berpotensi Timnas Indonesia? berikut ulasannya

5. Ole Romeny (FC Utrecht)





Pertama ada nama Ole Romeny yang saat ini bermain untuk Klub Belanda, FC Utrecht. Ole Romeny diyakini menjadi sosok tepat untuk mempertajam lini serang Skuad Garuda.

Sebagai catatan, sebelum hengkang ke FC Utrecht, Ole Romeny tampil luar biasa bersama FC Emmen. Dia mencetak 11 gol dari 33 pertandingan.

4. Jairo Riedewald (Crystal Palace)





Jairo Riedewald juga menjadi salah satu nama yang cukup kencang dikabarkan bakal bergabung ke Timnas Indonesia. Pemain Crystal Palace itu bahkan disebut menolak tawaran memperkuat Timnas Suriname.

Melihat kebutuhan Timnas Indonesia saat ini, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Jairo Riedewald dapat membentuk trio mematikan di lini tengah bersama Ivar Jenner dan Thom Haye.

3. Calvin Verdonk (NEC Nijmegen)





Selanjutnya ada nama Calvin Verdonk yang beberapa pekan terakhir sering dibicarakan segera bergabung ke Timnas Indonesia. Calvin Verdonk saat ini bermain bersama NEC Nijmegen.

Sebelumnya, Shin Tae-yong mengabarkan proses naturalisasi Calvin Verdonk berkalan lancar. fullback kiri NEC Nijmegen itu kemungkinan bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak pada 6 Juni 2024.