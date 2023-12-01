Jose Mourinho Ngamuk AS Roma Gagal Kalahkan Servette, Kesal Sejumlah Pemain Tampil Malas-malasan

LANCY – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, ngamuk usai timnya gagal kalahkan Servette dalam lanjutan Grup G Liga Europa 2023-2024. Mourinho mengatakan ada beberapa pemainnya yang seperti tampil malas-malasan di ajang tersebut.

Mourinho mengatakan bahwa dirinya sudah memberi peringatan kepada anak asuhnya untuk waspada di babak kedua. Tapi, dia menilai ada tidak keseimbangan dari para pemain AS Roma.

“Ada yang memberikan segalanya selama 90 menit dan ada pula yang tampak tidak peduli pada kompetisi ini,” kata Mourinho, dikutip dari Football Italia, Jumat (1/12/2023).

“Sangat disayangkan kami tidak memiliki kamera di ruang ganti saat jeda. Karena setiap kali saya menjelaskan kepada mereka bahwa lawan yang bermain di kandang sendiri yang tertinggal satu gol akan keluar untuk bertarung. Itu adalah reaksi alami, sesuatu yang kami harapkan,” sambungnya.

Mourinho mengecam beberapa pemainnya, termasuk Houssem Aouar, yang bersikap dangkal dalam pendekatan di kompetisi Liga Eropa. Dia benar-benar kecewa dengan sikap yang dimiliki anak asuhnya ini.

“Sekali lagi, kami bersikap dangkal dalam sikap kami, dalam interpretasi kami terhadap momen pertandingan ini. Ada pemain yang kembali melewatkan kesempatan untuk membuktikan diri, misalnya Aouar,” ujar Mourinho.

“Ada beberapa yang duduk di bangku cadangan dan masuk ke Serie A dengan sikap yang bagus, tapi di Liga Eropa mereka datang dengan sikap lamban, seperti tidak terbiasa duduk di bangku cadangan lalu tidak meningkatkan permainan,” lanjutnya.