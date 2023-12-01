Hasil Servette vs AS Roma di Liga Europa 2023-2024: Giallorossi Tertahan 1-1 di Swiss

JENEWA - Hasil Servette vs AS Roma di Liga Europa 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stade de Geneve, Jenewa, Swiss, Jumat (1/12/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Roma lebih dulu unggul di menit ke-21 via gol Romelu Lukaku. Akan tetapi, gol Chris Bedia (50') memaksa laga berakhir sama kuat. Hasil itu tidak menghambat langkah I Giallorossi menuju fase knockout Liga Europa 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Berlaga sebagai tim tamu tak membuat Roma gentar. Pasukan Jose Mourinho tampil dominan sejak menit-menit awal. Namun, tuan rumah lebih dulu mengancam lewat tendangan Keigo Tsunemoto di menit keenam yang masih bisa diamankan Mile Svilar.

Selang tiga menit, gantian Bendeguz Bolla mengancam lewat tembakan kaki kanan yang masih melebar tipis. Roma baru bisa mengancam di menit ke-14 namun tendangan Stephan El Shaarawy juga melenceng dari target.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-21. Operan Diego Llorente ke tengah kotak penalti berhasil dikonversi oleh Lukaku! Tiga menit kemudian, El Shaarawy hampir menambah keunggulan andai tembakannya tidak melambung tipis.

Sejumlah peluang didapat kedua kesebelasan pada sisa waktu babak pertama. Akan tetapi, skor 1-0 untuk keunggulan AS Roma bertahan hingga jeda turun minum.