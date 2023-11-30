Biodata dan Profil Radja Nainggolan, Mantan Bintang Inter Milan dan AS Roma yang Gabung Bhayangkara FC!

BIODATA dan profil Radja Nainggolan kini tengah banyak diperbincangkan. Hal ini berkaitan dengan kepindahan mantan bintang Inter Milan dan AS Roma tersebut ke Bhayangkara FC.

Kehadiran Nainggolan untuk berlaga di Liga 1 2023-2024 telah dikonfirmasi Sumardji selaku Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC. Nantinya, Radja Nainggolan akan dipasang untuk menggantikan George Blackwood yang sebelumnya telah dicoret dari Liga 1 2023-2024. Untuk mengenal lebih jauh, berikut biodata dan profil Radja Nainggolan dilansir dari berbagai sumber.

Profil Radja Nainggolan

Radja Nainggolan merupakan pemain sepakbola asal Belgia yang lahir di Antwerp pada 4 Mei 1988. Pemain berusia 35 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya Batak Toba.

(Radja Nainggolan saat menjadi duta Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Darah Batak yang mengalir di tubuh Radja Nainggolan diturunkan dari sang ayah yakni Marianus Nainggolan. Sementara itu, darah Belgia diturunkan dari sang ibu yakni Lizi Bogaerts.

Tidak banyak yang tahu jika Radja Nainggolan memiliki saudara kembar yang bernama Riana Nainggolan. Kembaran Radja Nainggolan rupanya juga berprofesi sebagai pesepakbola wanita dan sempat membela tim wanita AS Roma.

Sebagai pesepakbola profesional, Radja Nainggolan memulai kariernya dari bawah. Radja Nainggolan tercatat pernah menjadi pemain di akademi Germinal Beerschot. Setelah itu bakatnya berhasil mencuri perhatian Piacenza pada 2004.

Radja Nainggolan pun berhasil debut bersama tim senior Piacenza pada 28 Mei 2006 dengan melawan Arezzo di kompetisi level dua Liga Italia atau Serie B. sepanjang kariernya di Serie B, Radja Nainggolan telah mencatat 38 penampilan.

Performa Radja Nainggolan yang menjanjikan membuatnya dilirik Cagliari pada 2010. Ia pun memulai kariernya di Serie A dan menjadi andalan klub wilayah Pulau Sardinia tersebut. Tercatat RadjaNainggolan membela klub tersebut sebanyak 137 penampilan dengan torehan tujuh gol.

Hingga akhirnya nama Radja Nainggolan mulai dikenal oleh publik Italia. Namanya pun masuk daftar rekrutan AS Roma musim 2013-2014. Radja Nainggolan pun berhasil menunjukan tajinya, ia tercatat bermain sebanyak 203 penampilan dan mengoleksi 33 gol.