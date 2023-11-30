Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Radja Nainggolan, Dendy Sulistyawan Makin Jadi Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |10:43 WIB
Gara-Gara Radja Nainggolan, Dendy Sulistyawan Makin Jadi Andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
Dendy Sulistyawan bisa jadi mesin gol Bhayangkara FC seiring kehadiran Radja Nainggolan. (Foto: PSSI)
A
A
A

GARA-Gara Radja Nainggolan, Dendy Sulistyawan makin jadi andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, Radja Nainggolan dan Dendy Sulistyawan akan membela klub yang sama dalam waktu dekat, Bhayangkara FC.

Dendy Sulistyawan sejak 2017 memperkuat Bhayangkara FC, sedangkan Radja Nainggolan baru dalam beberapa hari ke depan diresmikan sebagai pemain The Guardian –julukan Bhayangkara FC. Kehadiran Radja Nainggolan diharapkan manjaemen Bhayangkara FC dapat membantu mereka lepas dari jeratan degradasi.

Dendy Sulistyawan

(Dendy Sulistyawan saat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Hingga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024, Bhayangkara FC duduk di posisi juru kunci dengan 10 angka. Bhayangkara FC saat ini terpaut 12 angka dari Persita Tangerang di posisi 15, atau batas aman tim yang terhindar dari degradasi.

Merosotnya performa Bhayangkara FC bisa dibilang karena buruknya performa sang kapten, Dendy Sulistyawan. Dari 19 pertandingan Liga 1 2023-2024, Dendy Sulistyawan hanya mengemas satu gol.

Uniknya meski hanya mencetak satu gol, Dendy Sulistyawan selalu dipanggil ke Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Terbaru, Dendy Sulistyawan bermain sebagai starter saat Timnas Indonesia tumbang 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 16 November 2023.

Sekarang muncul pertanyaan, apakah koleksi gol Dendy Sulistyawan bakal terdongkrak seiring kehadiran Radja Nainggolan? Peluang itu terbuka lebar.

