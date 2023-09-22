Media Malaysia Soroti Kekalahan 0-1 Timnas Indonesia U-24 dari Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023





MEDIA Malaysia soroti kekalahan 0-1 Timnas Indonesia U-24 dari Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023. Skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – mengalami kemunduran di Hangzhou, China.

Setelah mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Kirgistan U-24 pada Selasa (19/9/2023) malam WIB, Timnas Indonesia U-24 difavoritkan untuk menang atas Taiwan U-24. Terlebih, Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong sukses mengandaskan Taiwan U-23 dengan skor 9-0 di kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada awal September 2023 ini.

Namun, Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri justru mengalami kesulitan ketika menghadapi Taiwan U-24 di Asian Games 2023. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, gawang Adi Satryo justru bergetar di menit ke-47 oleh Wen-yen Chin.

Hasil ini menempatkan Timnas Indonesia U-24 dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk lolos dari fase grup Asian Games 2023. Pertandingan terakhir adalah kontra Korea Utara U-24 yang telah menang dua kali dari dua laga di fase grup sejauh ini.

Kekalahan mengejutkan ini pun menjadi sorotan untuk media internasional. Media Malaysia, Makan Bola, pun ikut melaporkan hasil mengejutkan ini.