HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |10:43 WIB
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
Cristiano Ronaldo belum mendongkrak prestasi Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

BEDA dengan Josep Guardiola, kehadiran Cristiano Ronaldo belum membuat Timnas Arab Saudi berjaya di Asian Games 2023! Semenjak Cristiano Ronaldo tiba di Al Nassr pada 31 Desember 2022, performa Timnas Arab Saudi justru merosot.

Tentu ada harapan dengan kehadiran Cristiano Ronaldo, tak hanya kualitas Liga Arab Saudi yang terdongkrak, tapi performa Timnas Arab Saudi juga terdorong.

Cristiano Ronaldo

(Kehadiran Cristiano Ronaldo belum memberikan perbaikan performa kepada Timnas Arab Saudi)

Namun, faktanya tidak seperti itu. Performa Timnas Arab Saudi jauh dari kata baik terhitung sejak Januari hingga Oktober 2023. Dalam periode itu, Arab Saudi melakoni tujuh pertandingan dan hasilnya mereka hanya menang satu kali plus enam kalah.

Terbaru di FIFA Matchday September 2023, Arab Saudi tumbang 0-1 dari Korea Selatan. Tak hanya di level senior, performa Arab Saudi juga tak istimewa-istimea amat di level U-23/U-24.

Terbukti di Asian Games 2023, Timnas Arab Saudi U-24 rontok di perempatfinal. Ironisnya, Arab Saudi U-24 kalah bukan dari negara-negara teras Asia macam Jepang, Korea Selatan atau Iran.

Arab Saudi U-24 justru rontok di tangan Uzbekistan U-24 dengan skor 1-2. Meski begitu, kualitas Uzbekistan U-24 juga tak bisa diremehkan, mengingat mereka berstatus juara Piala Asia U-23 2018 dan runner-up Piala Asia U-23 2022.

Halaman:
1 2
      
