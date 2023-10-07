Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:12 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
Timnas Korea Selatan U-24 sukses meraih emas di Asian Games 2023 (Foto: REUTERS)
HASIL Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di final sepakbola putra Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Huanglong Sports Centre Stadium pada Sabtu (7/10/2023) malam WIB berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Taeguk Warriors -- julukan Korea Selatan.

Jepang sempat unggul lebih dulu melalui Uchino Kotaro (19'). Namun, Korea Selatan membalikkan skor melalui Jeong Wooyeong (27') dan Cho Youngwook (56').

Timnas Korea Selatan U-24

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jepang U-24 langsung tampil agresif sejak awal bermain. Mereka terus melancarkan gempuran ke lini pertahanan Korea Selatan U-24.

Usaha mereka tak sia-sia, Jepang U-24 memetik hasil di menit ke-19. Uchino Kotaro sukses mencetak keunggulan untuk Samurai Biru -julukan Jepang, skor sementara 1-0.

Korea Selatan U-24 pun segera membalas. Kali ini giliran mereka yang tampil lebih menekan. Gelandang mereka, Jeong Wooyeong pun sukses membalas ketertinggalan Korea Selatan di menit ke-27, mengubah keadaan menjadi imbang 1-1.

Korea Selatan masih mendominasi pertandingan usai menyamakan kedudukan. Namun skor masih tak berubah hingga babak pertama usai.

Babak Kedua

Taeguk Warrior semakin agresif usai turun minum. Mereka kembali menguasai permainan di babak kedua ini.

