Jadwal Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Final Sepakbola Asian Games 2023: Ulangan Final 2018!

Timnas Korea Selatan U-24 akan menghadapi Timnas Jepang U-24 di final sepakbola Asian Games 2023 (Foto: KFA)

BERIKUT jadwal Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Final Sepakbola Asian Games 2023. Duel seru penuh gengsi itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 7 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB, di Stadion Hangzhou Sports Park, Hangzhou, China.

Timnas Jepang U-24 lebih dulu melenggang ke final dengan menaklukkan Timnas Hong Kong U-24 4-0. Laga itu berlangsung Rabu (4/10/2023) sore WIB di Stadion Xiaoshan Sports Centre, Hangzhou.

Kemenangan The Samurai Blue itu sekaligus menghentikan kejutan yang dibuat Hong Kong selama Asian Games 2023. The Dragons sebelumnya sukses mengenyahkan Iran dan Palestina yang lebih mapan di sepakbola Asia.

Di final, Jepang akan kembali berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U-24. The Taeguk Warriors sukses menamatkan perjuangan Timnas Uzbekistan U-24 dengan skor tipis 2-1 di Stadion Huanglong Sports Centre, Hangzhou.

Dua gol Jeong Woo-yeong (4', 38') berhasil mengantarkan Korea Selatan melaju ke final untuk kedua kali secara beruntun. Sementara itu, Uzbekistan hanya mampu membalas sekali via Jasurbek Jaloliddinov (26').

Laga Korea Selatan vs Jepang di final sepakbola Asian Games seakan mengulangi edisi sebelumnya. Pada Agustus 2018, Son Heung-min dan kawan-kawan menang via perpanjangan waktu dan meraih medali emas.