SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023: Menang 2-1, Taeguk Warrios Tantang Jepang di Final!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |21:09 WIB
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023: Menang 2-1, <i>Taeguk Warrios</i> Tantang Jepang di Final!
Timnas Korea Selatan U-24 menang atas Uzbekistan U-24 di semifinal Asian Games 2023. (Foto: Instagram/thekfa)




HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-24 menang 2-1 atas Uzbekistan U-24 di semifinal sepakbola Asian Games 2023, pada Rabu (4/10/2023) malam WIB. Dengan kemenangan di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China itu, maka tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut memastikan diri lolos ke final.

Korea Selatan U-24 mendapatkan perlawanan dari tim yang menyingkirkan Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023 tersebut. Terbukti ketika Korea Selatan U-24 unggul 1-0 di menit ketiga berkat Jeong Woo-yeong, Uzbekistan langsung memyamakan lewat Jasurbek Jaloddinov pada menit ke-25.

Beruntung, Jeong Woo-yeong kembali mencetak gol dan membuat Korea Selatan U-24 pada akhirnya menang 2-1. Di final nanti, Korea Selatan akan melawan Jepang yang sudah lolos ke partai puncak lebih dulu usai menang 4-0 atas Hong Kong U-24.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan cepat dilancarkan Korea Selatan U-24 sejak menit awal. Tim berjuluk Taeguk Warriors nampak ingin buru-buru membunuh permainan.

Taktik tersebut pun membuahkan hasil. Laga baru berjalan empat menit, anak asuh Hwang Sun-hong sudah berhasil memecah kebuntuan.

Timnas Korea Selatan U-24

Jeong Woo-yeong menyambut umpan tarik di mulut gawang Uzbekistan U-24. Penjaga gawang Uzbekistan U-24. Vladimir Nazarov pun dibuat tak berkutik.

Tertinggal satu gol membuat Uzbekistan U-24 tampil lebih terbuka. Upaya mereka membuahkan hasil kala salah satu pemain mereka dilanggar di dekat kotak penalti Korea Selatan U-24.

Jasurbek Jaluliddinov tak menyia-nyiakan kesempatan. Pemain berusia 21 tahun itu langsung mengeksekusi tendangan bebas menjadi gol, skor pun berubah imbang menjadi 1-1.

Korea Selatan U-24 otomatis lebih gencar melancarkan serangan agresif, Situasi kemelut pun terjadi jelang berkahirnya babak pertama.

Jeong Woo-yeong pun lagi-lagi berhasil menonversi situasi tersebut menjadi gol. Skor tipis 2-1 untuk Korea Selatan U-24 pun menutup jalannya paruh pertama.

