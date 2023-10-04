HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-24 menang 2-1 atas Uzbekistan U-24 di semifinal sepakbola Asian Games 2023, pada Rabu (4/10/2023) malam WIB. Dengan kemenangan di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China itu, maka tim berjuluk Taeguk Warriors tersebut memastikan diri lolos ke final.
Korea Selatan U-24 mendapatkan perlawanan dari tim yang menyingkirkan Timnas Indonesia U-24 di babak 16 besar Asian Games 2023 tersebut. Terbukti ketika Korea Selatan U-24 unggul 1-0 di menit ketiga berkat Jeong Woo-yeong, Uzbekistan langsung memyamakan lewat Jasurbek Jaloddinov pada menit ke-25.
Beruntung, Jeong Woo-yeong kembali mencetak gol dan membuat Korea Selatan U-24 pada akhirnya menang 2-1. Di final nanti, Korea Selatan akan melawan Jepang yang sudah lolos ke partai puncak lebih dulu usai menang 4-0 atas Hong Kong U-24.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Permainan cepat dilancarkan Korea Selatan U-24 sejak menit awal. Tim berjuluk Taeguk Warriors nampak ingin buru-buru membunuh permainan.
Taktik tersebut pun membuahkan hasil. Laga baru berjalan empat menit, anak asuh Hwang Sun-hong sudah berhasil memecah kebuntuan.
Jeong Woo-yeong menyambut umpan tarik di mulut gawang Uzbekistan U-24. Penjaga gawang Uzbekistan U-24. Vladimir Nazarov pun dibuat tak berkutik.
Tertinggal satu gol membuat Uzbekistan U-24 tampil lebih terbuka. Upaya mereka membuahkan hasil kala salah satu pemain mereka dilanggar di dekat kotak penalti Korea Selatan U-24.
Jasurbek Jaluliddinov tak menyia-nyiakan kesempatan. Pemain berusia 21 tahun itu langsung mengeksekusi tendangan bebas menjadi gol, skor pun berubah imbang menjadi 1-1.
Korea Selatan U-24 otomatis lebih gencar melancarkan serangan agresif, Situasi kemelut pun terjadi jelang berkahirnya babak pertama.
Jeong Woo-yeong pun lagi-lagi berhasil menonversi situasi tersebut menjadi gol. Skor tipis 2-1 untuk Korea Selatan U-24 pun menutup jalannya paruh pertama.