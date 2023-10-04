Hasil Timnas Hong Kong U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023: Samurai Biru ke Final Usai Menang 4-0!

Timns Jepang U-24 lolos ke final sepakbola Asian Games 2023 usai menang atas Hong Kong. (Foto: JFA)

HANGZHOU – Tim Nasional (Timnas) Jepang U-24 memastikan diri lolos ke final sepakbola Asian Games 2023 usai menghajar Hong Kong U-24 di semifinal pada Rabu (4/10/2023) malam WIB. Bermain di Xiaoshan Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, tim berjuluk Samurai Biru itu menang dengan skor telak 4-0.

Hong Kong U-24 yang dikira bakal memberikan kejutan justru babak belur di hadapan peraih medali emas sepakbola Asian Games 2010 tersebut. Berkat gol yang dicetak oleh Shun Ayukawa, Yota Komi, dan brace Uchino, Jepang menang 4-0 dan lolos ke final.

Jepang U-24 pun tinggal menunggu pemenang Korea Selatan U-24 vs Uzbekistan U-24 untuk mengetahui siapa lawan mereka dalam memperebutkan medali emas Asian Games 2023. Sedangkan Hong Kong U-24 meski kalah mereka masih ada satu laga untuk memperjuangkan medali perunggu.

Jalannya Pertandingan

Hongkong U-24 memutuskan tetap bermain terbuka meski menghadapi raksasa Asia. Mereka bahkan menciptakan peluang lebihi dulu lewat tembakan Chang Hei Yin, namun masih melebar.

Tak lama berselang, Jepang U-24 membalas serangan, namun belum terlalu membahayakan. Justru Hongkong U-24 yang kembali membahayakan tim berjuluk Blue Samurai.

Hongkong U-24 kembali melancarkan ancaman lewat tembakan Chang Hei Yin. Namun masih mampu diantisipasi penjaga gawang Jepang U-24, Kazuki Fujita.

Namun justru serangan Jepang U-24 yang lebih efektif. Peluang milik Jepang U-24 langsung berbuah gol di lewat aksi Shun Ayukawa di menit 23, skor 1-0 untuk Jepang U-24 pun bertahan hingga jeda.

Keputusan Hongkong U-24 untuk terus bermain terbuka justru berbuah petaka. Pasalnya, Jepang U-24 mampu memanfaatkan ruang di pertahanan Hongkong U-24.