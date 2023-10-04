Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berebut Tiket Emas ke Partai Puncak: Hong Kong vs Jepang, Korea Selatan vs Uzbekistan di Semifinal Sepak Bola Asian Games 2022, Hari ini, LIVE di iNews

Rabu, 04 Oktober 2023 |15:51 WIB
Berebut Tiket Emas ke Partai Puncak: Hong Kong vs Jepang, Korea Selatan vs Uzbekistan di Semifinal Sepak Bola Asian Games 2022, Hari ini, LIVE di iNews
Saksikan semifinal sepakbola Asian Games 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

SEMIFINAL sepakbola putra Asian Games 2023 siap memukau jutaan penonton yang tak sabar menantikan momen ini. Hari ini, Rabu (4/10/2023), sorotan dunia tertuju ketika Hong Kong U-24 dan Jepang U-24 bersiap untuk mengukir sejarah dalam pertarungan menarik, sementara Korea Selatan U-24 dan Uzbekistan U-24 juga akan berduel dengan semangat juang yang membara.

Laga pertama akan dibuka oleh Hong Kong kontra Jepang. Hong Kong menjadi tim paling mengejutkan di Asian Games 2023, pasalnya mereka tidak pernah menang di fase grup namun berhasil lolos ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Hong Kong selalu kalah dalam dua laga yang dilakoni melawan Uzbekistan, mereka baru menunjukkan kehebatannya saat di babak 16 besar melawan Palestina dengan skor (1-0). Lalu, di perempatfinal mereka melangkahi Iran dengan kemenangan (1-0).

Sementara itu, ini merupakan kali kedua Jepang lolos ke semifinal setelah Asian Games 2018. Kala itu, Jepang kalah di final saat melawan Korea Selatan dengan skor (3-1).

Lantas, mampukah Hong Kong mengalahkan ketangguhan Jepang dan menggaransi raihan medali dari cabor sepak bola putra Asian Games tahun ini? Saksikan keseruannya, hari ini (Rabu, 4 Oktober 2023) pukul 17.00 WIB, LIVE di iNews.

Timnas Hong Kong U-24

Dilanjutkan dengan laga sengit antara Korea Selatan melawan Uzbekistan. Korea Selatan berhasil lolos ke semifinal usai mengalahkan tuan rumah China, mereka berhasil memetik kemenangan dua gol tanpa balas di babak perempat final.

