Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Hong Kong U-24 Permalukan Timnas Jepang U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |13:31 WIB
Timnas Hong Kong U-24 Permalukan Timnas Jepang U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023?
Timnas Hong Kong U-24 siap beri kejutan di semifinal Asian Games 2023 saat hadapi Jepang. (Foto: Instagram/hkfa_official)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Hong Kong U-24 diprediksi mampu memberikan perlawanan ketat terhadap Jepang U-24 di semifinal sepakbola Asian Games 2023, pada Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB. Lantas sanggupkah Hong Kong U-24 yang sedang on fire tersebut mempermalukan Jepang untuk bisa merebut tiket ke final pertama mereka?

Seperti yang diketahui, Hong Kong U-24 sedang tampil luar biasa di Asian Games 2023. Bagaimana tidak, Hong Kong U-24 mampu memberikan kejutan dengan memenangkan babak 16 besar dan perempatfinal dengan permainan mereka.

Pada babak 16 besar, Hong Kong U-24 mampu lolos usai mengalahkan Palestina U-24 dengan skor tipis 1-0. Kejadian serupa pun terjadi saat Hong Kong U-24 melawan Iran di perempatfinal, tim yang kini dilatih oleh Jorn Andersen itu mampu menang tipis 1-0 atas tim yang sudah merebut 4 medali emas Asian Games.

Bagi Hong Kong U-24, lolos ke semifinal sudah menjadi sebuah sejarah baru. Sebab sebelumnya Hong Kong U-24 paling jauh hanya bisa sampai babak 16 besar, yakni pada Asian Games 2010, 2014, dan 2018.

Timnas Hong Kong U-23

Jadi, akankah kejutan Hong Kong U-24 akan terus berlanjut saat menghadapi Jepang di semifinal Asian Games 2023? Tentu di atas kertas Jepang U-24 sangat diunggulkan untuk menang, namun apa pun dapat terjadi di sepakbola.

Terlebih Hong Kong U-24 tengah dilatih oleh Jorn Andersen, pelatih yang menjadi suksesor Jurgen Klopp kala meninggalkan Mainz 05 di musim panas 2008. Andersen bisa dikatakan pelatih menjanjikan karena pada saat itu ia mampu mempromosikan Mainz 05 yang awalnya bermain di kasta kedua Liga Jerman ke Bundesliga hanya dalam semusim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/11/1642365/malam-ini-jadwal-timnas-indonesia-vs-honduras-di-piala-dunia-u17-2025-veo.webp
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia vs Honduras di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/kiper_cremonese_emil_audero.jpg
Emil Audero Murka! Sebut Kekalahan dari Pisa Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement