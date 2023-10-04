Timnas Hong Kong U-24 Permalukan Timnas Jepang U-24 di Semifinal Sepakbola Asian Games 2023?

TIM Nasional (Timnas) Hong Kong U-24 diprediksi mampu memberikan perlawanan ketat terhadap Jepang U-24 di semifinal sepakbola Asian Games 2023, pada Rabu (4/10/2023) pukul 17.00 WIB. Lantas sanggupkah Hong Kong U-24 yang sedang on fire tersebut mempermalukan Jepang untuk bisa merebut tiket ke final pertama mereka?

Seperti yang diketahui, Hong Kong U-24 sedang tampil luar biasa di Asian Games 2023. Bagaimana tidak, Hong Kong U-24 mampu memberikan kejutan dengan memenangkan babak 16 besar dan perempatfinal dengan permainan mereka.

Pada babak 16 besar, Hong Kong U-24 mampu lolos usai mengalahkan Palestina U-24 dengan skor tipis 1-0. Kejadian serupa pun terjadi saat Hong Kong U-24 melawan Iran di perempatfinal, tim yang kini dilatih oleh Jorn Andersen itu mampu menang tipis 1-0 atas tim yang sudah merebut 4 medali emas Asian Games.

Bagi Hong Kong U-24, lolos ke semifinal sudah menjadi sebuah sejarah baru. Sebab sebelumnya Hong Kong U-24 paling jauh hanya bisa sampai babak 16 besar, yakni pada Asian Games 2010, 2014, dan 2018.

Jadi, akankah kejutan Hong Kong U-24 akan terus berlanjut saat menghadapi Jepang di semifinal Asian Games 2023? Tentu di atas kertas Jepang U-24 sangat diunggulkan untuk menang, namun apa pun dapat terjadi di sepakbola.

Terlebih Hong Kong U-24 tengah dilatih oleh Jorn Andersen, pelatih yang menjadi suksesor Jurgen Klopp kala meninggalkan Mainz 05 di musim panas 2008. Andersen bisa dikatakan pelatih menjanjikan karena pada saat itu ia mampu mempromosikan Mainz 05 yang awalnya bermain di kasta kedua Liga Jerman ke Bundesliga hanya dalam semusim.