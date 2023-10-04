Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Hong Kong U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Semifinal Asian Games 2023, Live di iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |13:16 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Hong Kong U-24 vs Timnas Jepang U-24 di Semifinal Asian Games 2023, Live di iNews!
Timnas Hong Kong U-24 akan menghadapi Jepang U-24 di Semifinal Asian Games 2023 (Foto: Instagram hkfa official)
JADWAL siaran langsung Timnas Hong Kong U-24 vs Timnas Jepang U-24 di semifinal Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Laga ini bakal digelar di Xiaoshan Sports Centre Stadium pada Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB dan disiarkan secara live di iNews!

Timnas Hong Kong U-24 menjadi kuda hitam di cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2023 ini. Sebab, mereka memberikan kejutan karena mampu lolos ke semifinal edisi tahun ini, yang menjadi pencapaian terbaiknya sepanjang sejarah Asian Games.

Timnas Hong Kong U-24 memang dua kali dikalahkan Uzbekistan U-24 di fase Grup C (berisi 2 tim saja). Namun setelah itu, mereka secara mengejutkan sukses menumbangkan Palestina 1-0 di 16 besar dan menyingkirkan Iran 1-0 di perempatfinal.

Keberhasilan Timnas Hong Kong U-24 itu tak lepas dari peran sang pelatih Jorn Andersen. Eks suksesor Jurgen Klopp di Mainz 05 itu sejatinya baru ditunjuk sebagai pelatih Timnas Hong Kong pada November 2021.

Tak butuh waktu lama, Jorn Andersen langsung mengantarkan Timnas Hong Kong lolos ke Piala Asia 2023. Ini pertama kalinya bagi Hong Kong lolos ke Piala Asia, terhitung sejak 51 tahun terakhir atau di edisi 1972.

Berkaca dari pencapaian pasukan Jorn Andersen di atas, bukan tidak mungkin Timnas Hong Kong U-24 bakal mengejutkan Jepang U-24 di semifinal Asian Games 2023. Namun, mereka tentu harus bekerja ekstra keras jika ingin mengalahkan Tim Samurai Biru Muda.

