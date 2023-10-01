Hasil Timnas Jepang U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023: The Samurai Blue Menang 2-1!

Timnas Jepang U-24 melaju ke semifinal usai mengalahkan Timnas Korea Utara U-24 2-1 (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

HANGZHOU - Hasil Timnas Jepang U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di perempatfinal Asian Games 2023 sudah diketahui. Duel di Xiaoshan Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Minggu (1/10/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor 2-1 untuk The Samurai Blue.

Gol bagi Jepang dihasilkan oleh Kotaro Uchino (50') dan Matsumura Yuta (80'). Sementara itu, Korea Utara sempat membalas via Kim Kukbom (74').

Jalannya Pertandingan

Jepang dan Korea Utara bermain cukup ketat sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin meraih kemenangan agar bisa tampil dalam semifinal Asian Games 2023.

Memasuki pertengahan babak pertama jual dan beli serangan pun ditampilkan keduang. Namun, pertahanan Jepang dan Korea Utara masih cukup solid menghalau berbagai serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama kedua tim masih harus bermain imbang 0-0. Oleh dikarenakan, gol-gol yang dinantikan tidak kunjung tercipta meskipun kedua tim mempunyai peluang.

Samurai Biru berhasil membuka keunggulan atas Korea Utara pada menit ke-50. Kepastian itu usai Kotaro Uchino mampu membobol gawang tim lawan.