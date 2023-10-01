Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 1-0, The Dragons ke Semifinal!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |20:34 WIB
Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 1-0, <i>The Dragons</i> ke Semifinal!
Timnas Hong Kong U-24 menang 1-0 atas Timnas Iran U-24 (Foto: Instagram/@footballweeklyhk)
HANGZHOU - Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di perempatfinal Asian Games 2023 sudah diketahui. Duel di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Minggu (1/10/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor 1-0 untuk The Dragons.

Gol bagi Hong Kong dihasilkan Poon Pui Hin (47'). Dengan hasil itu, Hong Kong berhasil melesat ke babak semifinal cabor sepakbola Asian Games 2023.

Timnas Hong Kong U-24

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan langsung tampil terbuka sejak menit awal. Baik Iran U-24 dan Hong Kong U-24 kerap jual beli serangan kendati belum ada yang bisa membuahkan gol.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-20, kedua kesebelasan masih bermain cukup sengit. Pasalnya, Iran U-24 dan Hong Kong U-24 masih belum bisa juga mencetak gol keunggulan mereka.

Situasi masih tidak berubah hingga laga memasuki lima menit akhir babak pertama. Pada akhirnya, Iran U-24 dan Hong Kong U-24 masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.

Di babak kedua, Hong Kong U-24 langsung mengambil inisiasi menyerang lebih dulu dan membuahkan hasil manis. Tim besutan Gholamreza Enayati itu sukses membuka keran golnya di menit ke-47 lewat gol yang dicetak Pui Hin Poon.

Setelah itu, Iran U-24 mencoba untuk menyamakan kedudukan dengan melancarkan serangan demi serangan. Namun, tim besutan Jorn Andersen itu masih cukup kesulitan untuk menembus kokohnya lini pertahanan Hong Kong U-24.

Halaman:
1 2
      
