Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 1-0, The Dragons ke Semifinal!

HANGZHOU - Hasil Timnas Iran U-24 vs Timnas Hong Kong U-24 di perempatfinal Asian Games 2023 sudah diketahui. Duel di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Minggu (1/10/2023) malam WIB, itu, berakhir dengan skor 1-0 untuk The Dragons.

Gol bagi Hong Kong dihasilkan Poon Pui Hin (47'). Dengan hasil itu, Hong Kong berhasil melesat ke babak semifinal cabor sepakbola Asian Games 2023.

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan langsung tampil terbuka sejak menit awal. Baik Iran U-24 dan Hong Kong U-24 kerap jual beli serangan kendati belum ada yang bisa membuahkan gol.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-20, kedua kesebelasan masih bermain cukup sengit. Pasalnya, Iran U-24 dan Hong Kong U-24 masih belum bisa juga mencetak gol keunggulan mereka.

Situasi masih tidak berubah hingga laga memasuki lima menit akhir babak pertama. Pada akhirnya, Iran U-24 dan Hong Kong U-24 masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.

Di babak kedua, Hong Kong U-24 langsung mengambil inisiasi menyerang lebih dulu dan membuahkan hasil manis. Tim besutan Gholamreza Enayati itu sukses membuka keran golnya di menit ke-47 lewat gol yang dicetak Pui Hin Poon.

Setelah itu, Iran U-24 mencoba untuk menyamakan kedudukan dengan melancarkan serangan demi serangan. Namun, tim besutan Jorn Andersen itu masih cukup kesulitan untuk menembus kokohnya lini pertahanan Hong Kong U-24.