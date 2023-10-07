Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!

HASIL Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023 akan dibahas di sini. Uzbekistan U-24 sukses menang dengan skor 4-0 dalam laga yang diselenggarakan di Shangcheng Sports Center Stadium, Sabtu (7/10/2023) sore WIB.

White Wolves -- julukan Uzbekistan -- hanya unggul satu gol di babak pertama lewat gol Alisher Odilov (43'). Namun, sukses menambah tiga gol pada paruh kedua melalui Khusayin Norchaev (50' dan 59') dan Alibek Davronov (75').

Timnas Uzbekistan U-24 dipertemukan lagi dengan Hong Kong U-24 untuk ketiga kalinya di Asian Games 2023. Sebelumnya, mereka sempat bertemu dua kali di fase grup.

Dalam dua kesempatan tersebut, Uzbekistan sukses menang dua kali. Yang pertama dengan skor 1-0, sedangkan yang kedua adalah 2-1.

Uzbekistan tersingkir ke perebutan medali perunggu setelah kalah dari Korea Selatan dengan skor 1-2. Sedangkan Hong Kong digulung oleh Jepang dengan skor 0-4.