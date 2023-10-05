Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!

DAFTAR 2 negara yang lolos final sepakbola Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Final ideal di partai puncak pun tercipta dengan mempertemukan Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24.

Ya, pertandingan di cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023 sudah mencapai partai puncak. Pertemuan Timnas Korea Selatan U-24 dengan Jepang U-24 di final pun dinilai ideal karena kedua tim itu memang difavoritkan menjadi juara.

Timnas Korea Selatan U-24 sendiri melesat ke final usai mengalahkan Uzbekistan U-24 di babak semifinal dengan skor 2-1. Hasil itu membuat Korea Selatan U-24 mengukir perjalanan sempurna di Asian Games 2023 sejauh ini dengan tak terkalahkan sekalipun sejak fase grup.

Sementara Jepang U-24, mereka memastikan diri akan mentas di babak final usai tampil fantastis kala melawan Hong Kong U-24. Berlaga di Xiaoshan Sports Centre Stadium, Hangzhou, Rabu 4 Oktober 2023, Jepang U-24 menang telak dengan skor 4-0!

Sama seperti Korea Selatan U-24, Jepang U-24 juga belum terkalahkan sejak fase grup. Mereka sukses mengalahkan lawan-lawan kuat, di antaranya ada Palestina U-24 hingga Korea Utara U-24.

Meski sudah bekerja ciamik, Jepang U-24 tetap harus waspada dalam menatap laga final. Sebab, Korea Selatan U-24 dipastikan punya ambisi besar untuk mempertahankan gelar juaranya di Asian Games.

Dalam gelaran Asian Games 2018, Timnas Korea Selatan U-24 sukses merebut medali emas usai mengalahkan Jepang U-24 di final. Laga kala itu berakhir dengan skor tipis 2-1.

Penampilan sejumlah pemain Timnas Korea Selatan U-24 pun perlu diwaspadai lebih oleh Jepang U-24 karena sukses menggila hingga kini bersaing ketat di daftar top skor Asian Games 2023. Salah satunya ada Jeong Woo-yeong yang bertengger di puncak daftar top skor usai membukukan 7 gol.