Bawa-Bawa Cristiano Ronaldo, Kevin-Prince Boateng Akui Berbohong soal Klaim Lionel Messi sebagai Pemain Terbaik Dunia: Demi Bisa Main!

MANTAN pemain Barcelona, Kevin-Prince Boateng, akui berbohong soal klaim Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia hingga bawa-bawa Cristiano Ronaldo. Pemain 36 tahun itu terpaksa memuji La Pulga -julukan Lionel Messi- agar dirinya bisa mendapat kesempatan bermain di Barcelona.

Kevin-Prince Boateng sendiri saat ini sudah gantung sepatu. Sebelumnya, gelandang serang berpaspor Ghana itu telah menghabiskan waktu di berbagai klub top Eropa seperti Tottenham Hotspur, Portsmouth, AC Milan, hingga Barcelona.

Kevin-Prince Boateng bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman dari Sassuolo pada Januari 2019 selama enam bulan. Selama periode itu, ia mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan bermain bersama legenda Blaugrana, Lionel Messi.

Kevin-Prince Boateng pernah berbicara tentang tugas singkatnya di Barcelona yang hanya bermain empat kali. Pemain asal Ghana itu sempat mengklaim Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia meskipun secara pribadi yakin Cristiano Ronaldo adalah pemain yang lebih baik.

“Berlatih bersama Messi membuat saya tidak bisa berkata-kata. Saya selalu mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo adalah yang terbaik di dunia," ungkap Kevin-Prince Boateng, mengutip dari Give Me Sport, Rabu (4/10/2023).

"Namun Messi adalah sesuatu yang lain. Dia tidak normal. Saat berlatih bersamanya, saya merasa tidak mampu untuk pertama kalinya dalam karier saya. Dia melakukan hal-hal luar biasa. Saya merasa ingin mengatakan, 'Saya sudah selesai, saya akan berhenti bermain!'" imbuhnya.

Akan tetapi, Boateng menarik kembali klaim tersebut dalam wawancara baru-baru ini dengan Rio Ferdinand di podcast VIBE with FIVE. Ia mengklaim dirinya terpaksa harus berbohong tentang Lionel Messi sebagai pemain terbaik di dunia, agar bisa dimainkan di Barcelona saat itu.