Kisah Dean James yang Sakit Hati Kena Kartu Merah Perdana dalam Karier di Laga Heracles Almelo vs Go Ahead Eagles

ALMELO – Bek Go Ahead Eagles, Dean James, merasakan kepedihan yang mendalam setelah mengoleksi kartu merah pertama sepanjang karier profesionalnya. James mengungkapkan kekecewaan dan penyesalannya, mengakui bahwa pengusiran tersebut merugikan timnya saat takluk 2-4 dari Heracles Almelo dalam lanjutan Liga Belanda 2025-2026.

Insiden kartu merah itu terjadi saat Go Ahead Eagles bertandang ke markas Heracles, di Erve Asito, Minggu 23 November 2025. Meskipun kecewa, James memetik pelajaran berharga dari pertandingan yang membuatnya harus meninggalkan lapangan lebih cepat tersebut.

1. Dean James Menyesal

Bek berusia 25 tahun itu menerima kartu kuning kedua pada menit ke-69 setelah menjatuhkan Bryan Limbombe yang sedang berupaya melancarkan serangan balik berbahaya. James sangat menyesali tindakan tersebut karena kesalahannya secara langsung merugikan tim dalam situasi pertandingan yang ketat.

Selain itu, ini adalah kartu merah perdana yang James terima. Tak heran, ia pun merasa begitu kaget.

Dean James

“Di level ini, kamu harus bermain cerdas. Ini kartu merah pertama dalam karier saya dan rasanya langsung menyakitkan,” ungkap James, dipetik dari Voetbal Primeur, Senin (24/11/2025).

Kejadian ini menjadi momen yang sangat emosional bagi pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut, yang tidak terbiasa mendapatkan hukuman kartu yang paling keras dalam sepak bola.