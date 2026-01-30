Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza Yakin John Herdman Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030

Mauricio Souza yakin dengan tangan dingin John Herdman di Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, yakin dengan tangan dingin John Herdman di Timnas Indonesia. Ia berani memprediksi Skuad Garuda bakal lolos ke Piala Dunia 2030!

Souza telah bertemu langsung dengan Herdman. Keduanya saling berbincang dalam sesi latihan di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Selasa 27 Januari 2026 sore WIB.

1. Motivasi Tinggi

Pria asal Brasil itu menilai, Herdman memiliki motivasi tinggi bersama Timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia cukup yakin sang juru taktik bisa mengantarkan Skuad Garuda ke Piala Dunia 2030.

“Terlihat jelas dia sangat termotivasi dan bekerja keras,” ucap Souza kepada wartawan termasuk Okezone, dikutip Jumat (30/1/2026).

“Saya mendoakan kesuksesannya, dan semoga pada 2030 Indonesia bisa tampil di Piala Dunia,” tambah pria berusia 51 tahun tersebut.

Setelah diperkenalkan ke publik, Herdman langsung menjalankan perannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah menyaksikan langsung pertandingan Super League.

Tercatat ada dua laga yang sudah dia tonton yakni Persija Jakarta vs Madura United dan Persita Tangerang kontra Bhayangkara FC. Manuver Herdman tidak sampai di situ.

Eks pelatih Timnas Kanada tersebut sampai turun langsung menyaksikan sesi latihan Persija. Sebab, ia ingin lebih dekat dengan pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Super League.