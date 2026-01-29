John Herdman Blusukan ke Markas Latihan Persija Jakarta, Mauricio Souza Terkagum-kagum

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif yang diambil pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman. Souza menilai inisiatif Herdman untuk terjun langsung mengunjungi klub-klub Super League merupakan angin segar bagi harmonisasi antara tim nasional dan klub domestik.

Herdman secara mengejutkan hadir langsung dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Depok, Selasa 27 Januari 2026 sore WIB. Ini menjadi momen langka, karena cukup jarang pelatih Timnas Indonesia memantau sesi latihan klub Super League secara mendetail di lapangan.

Kehadiran langsung ke sesi latihan Persija Jakarta ini juga menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Tanah Air. Artinya, Herdman benar-benar serius ingin menggali lebih dalam potensi sepak bola nasional serta memantau bakat-bakat muda potensial yang layak mengenakan seragam Merah Putih.

1. Antusiasme Pelatih Baru Skuad Garuda

Mauricio Souza

Souza mengungkapkan bahwa Herdman sangat antusias menyaksikan langsung proses latihan Macan Kemayoran. Menurut pelatih asal Brasil tersebut, kunjungan ke berbagai klub Super League memang sudah menjadi rencana besar Herdman sejak awal menjabat.

“Dia memuji tim kami. Itu memang bagian dari idenya untuk mengunjungi klub-klub,” kata Souza kepada wartawan termasuk Okezone, Kamis (29/1/2026).