HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, Mauricio Souza Yakin Dony Tri Pamungkas Bakal Dipanggil Pelatih Timnas Indonesia John Herdman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |14:24 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Mauricio Souza Yakin Dony Tri Pamungkas Bakal Dipanggil Pelatih Timnas Indonesia John Herdman
Pemain Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas. (Foto: Instagram/donytripamungkas)
A
A
A

DEPOK – Bakat besar Dony Tri Pamungkas rupanya sukses mencuri perhatian pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut memberikan sanjungan khusus kepada bintang muda Persija Jakarta tersebut dan memasukkannya dalam radar pemain potensial untuk masa depan Skuad Garuda.

Pujian itu dilontarkan setelah Herdman menyaksikan langsung aksi Dony saat membela Persija melawan Madura United yang berkesudahan dengan skor 2-0. Laga yang menjadi ajang unjuk gigi bagi Dony tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pekan lalu.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengakui bahwa Dony adalah pemain muda yang punya potensi luar biasa. Hal itu bisa dilihat dari etos kerja sang pemain yang selalu berusaha tampil dengan performa terbaik setiap kali dipercaya mengawal sisi kiri pertahanan Macan Kemayoran.

1. Komitmen Evolusi Menuju Level Tertinggi

"Dia puji Dony Tri. Dony Tri itu pemain luar biasa dari pujian itu," kata Mauricio Souza di Sawangan, Depok, dikutip Rabu (28/1/2026).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)

Pelatih asal Brasil tersebut menilai Dony Tri akan semakin bersinar, baik di level klub bersama Persija maupun di kancah internasional bersama Timnas Indonesia. Baginya, kunci utama kesuksesan Dony adalah tetap rendah hati dan tidak mudah berpuas diri dengan performa serta pencapaiannya saat ini.

"Dony Tri itu pemain luar biasa. Dony Tri, saya tidak ragu itu sukses di dalam Timnas," sambung Souza.

 

