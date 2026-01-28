Masuk Daftar Skuad Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Shayne Pattynama Segera Debut?

DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan sinyal positif terkait proses adaptasi penggawa anyarnya, Shayne Pattynama. Juru taktik asal Brasil tersebut merasa optimistis bek kiri Timnas Indonesia itu mampu melebur dengan cepat ke dalam skema permainan dan karakteristik Skuad Macan Kemayoran.

Setelah diperkenalkan sebagai rekrutan Skuad Macan Kemayoran, Shayne Pattynama terus digenjot dalam latihan timnya di Sawangan, Depok. Latihan intensif tersebut difokuskan sebagai persiapan matang Persija sebelum bertandang melawan Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena pada 30 Januari 2026.

Mauricio Souza menyatakan Shayne Pattynama begitu semangat dalam sesi latihan dengan menjalankan instruksinya dengan baik. Pemain berusia 27 tahun itu memang memiliki ambisi besar untuk segera memberikan kontribusi terbaiknya bagi klub kebanggaan The Jakmania tersebut.

1. Evaluasi Harian di Sawangan

"Cukup baik. Dia tidak berhenti," kata Mauricio Souza di Depok, dikutip Rabu (28/1/2026).

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

Pelatih asal Brasil itu menyatakan perkembangan Shayne Pattynama dipantau dengan detail. Menurutnya, kehadiran mantan pemain Buriram United tersebut bakal menambah kedalaman kekuatan Persija dalam mengarungi kompetisi.