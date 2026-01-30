Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Posisi Bak Bumi dan Langit, Persib Bandung Pantang Remehkan Persis Solo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |01:30 WIB
Posisi Bak Bumi dan Langit, Persib Bandung Pantang Remehkan Persis Solo
Persib Bandung akan berjumpa Persis Solo di pekan ke-19 Super League 2025-2026 dalam kondisi bertolak belakang (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung akan berjumpa Persis Solo di pekan ke-19 Super League 2025-2026 dalam kondisi bertolak belakang. Namun, pelatin Bojan Hodak pantang menganggap remeh lawan!

Persib dan Persis posisinya bagai bumi dan langit di klasemen Super League 2025-2026. Pangeran Biru di puncak klasemen dengan 41 poin, sedangkan Laskar Sambernyawa menghuni posisi 18 dengan 10 poin.

1. Terus Meningkat

Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persib)

Hodak mengatakan performa Persis saat ini sudah terus meningkat. Hal itu bisa dilihat saat melawan Borneo FC meski pun kalah 0-1, pekan lalu.

"Mereka sudah jauh lebih baik. Bahkan di laga terakhir melawan Borneo FC, mereka tidak pantas untuk kalah," ucap Hodak dilansir dari laman Persib, Jumat (30/1/2026).

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena semua tim yang melawan Persib pasti bermain seratus persen," tambah pria asal Kroasia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/49/3198271/mauricio_souza_yakin_dengan_tangan_dingin_john_herdman_di_timnas_indonesia-FZNh_large.jpeg
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza Yakin John Herdman Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/49/3198365/shayne_pattynama_resmi_gabung_persija_jakarta-e5Uy_large.jpg
Shayne Pattynama Debut di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta? Begini Kata Mauricio Souza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/49/3198355/eliano_reijnders-Xa9N_large.jpg
Segar Bugar Pasca-Absen, Eliano Reijnders Siap Tempur di Laga Persis Solo vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198026/mauricio_souza-MuRA_large.jpg
John Herdman Blusukan ke Markas Latihan Persija Jakarta, Mauricio Souza Terkagum-kagum
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/29/51/1671397/120-pegolf-wanita-dunia-bersaing-ketat-di-indonesia-womens-open-2026-xpj.webp
120 Pegolf Wanita Dunia Bersaing Ketat di Indonesia Womens Open 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/29/hector_souto.jpg
Hector Souto Justru Minta Maaf usai Indonesia Lolos Perempat Final Piala Asia Futsal 2026, Kenapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement