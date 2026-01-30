Posisi Bak Bumi dan Langit, Persib Bandung Pantang Remehkan Persis Solo

Persib Bandung akan berjumpa Persis Solo di pekan ke-19 Super League 2025-2026 dalam kondisi bertolak belakang (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Persib Bandung akan berjumpa Persis Solo di pekan ke-19 Super League 2025-2026 dalam kondisi bertolak belakang. Namun, pelatin Bojan Hodak pantang menganggap remeh lawan!

Persib dan Persis posisinya bagai bumi dan langit di klasemen Super League 2025-2026. Pangeran Biru di puncak klasemen dengan 41 poin, sedangkan Laskar Sambernyawa menghuni posisi 18 dengan 10 poin.

1. Terus Meningkat

Hodak mengatakan performa Persis saat ini sudah terus meningkat. Hal itu bisa dilihat saat melawan Borneo FC meski pun kalah 0-1, pekan lalu.

"Mereka sudah jauh lebih baik. Bahkan di laga terakhir melawan Borneo FC, mereka tidak pantas untuk kalah," ucap Hodak dilansir dari laman Persib, Jumat (30/1/2026).

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena semua tim yang melawan Persib pasti bermain seratus persen," tambah pria asal Kroasia tersebut.