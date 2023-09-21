Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Matchday Kedua Grup F Asian Games 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:07 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 Lolos 16 Besar Asian Games 2023 Kelar Matchday Kedua Grup F Asian Games 2023
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 agak berat (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

BERIKUT hitung-hitungan Timnas Indonesia U-24 lolos 16 Besar Asian Games 2023 kelar matchday kedua Grup F Asian Games 2023. Tiga poin menjadi harga mati bagi Garuda Muda untuk lolos.

Situasi itu terjadi setelah Indonesia takluk 0-1 dari Timnas Taiwan U-24. Laga itu digelar Kamis (21/9/2023) sore WIB, di Stadion Zhejing Normal University, Jinhua, China.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

Bermain dominan sejak menit awal, Indonesia kecolongan lewat gol Chin Wen-yen di menit ke-47. Upaya untuk mengejar ketertinggalan tak berhasil sehingga Tim Merah Putih mesti menelan pil pahit.

Hasil itu membuat Indonesia tertahan di posisi dua dengan nilai tiga. Koleksi poin itu sukses disamakan Taiwan tetapi anak asuh Indra Sjafri masih unggul dalam hal selisih gol surplus satu berbanding minus satu.

Akan tetapi, Indonesia dalam situasi terjepit. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Korea Utara U-24 di laga terakhir, Minggu 24 September 2023 malam WIB.

Untungnya, Chollima sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Mereka hanya tinggal menentukan posisi akhir, lolos sebagai juara grup, runner-up, atau peringkat tiga terbaik.

Halaman:
1 2
      
