Klasemen Sementara Grup F Asian Games 2023 di Matchday Kedua: Timnas Indonesia U-24 Terancam, Korea Utara Lolos!

BERIKUT klasemen sementara Grup F Asian Games 2023 di matchday kedua. Puncak klasemen dikuasai Timnas Korea Utara U-24 yang sudah memastikan lolos, sementara itu Timnas Indonesia U-24 justru terancam.

Situasi itu terjadi setelah kedua kesebelasan mengalami nasib berbeda pada Kamis (21/9/2023). Indonesia takluk 0-1 dari Timnas Taiwan U-24 pada laga yang digelar sore hari di Stadion Zhejing Normal University, Jinhua, China.

Bermain dominan sejak menit awal, Indonesia kecolongan lewat gol Chin Wen-yen di menit ke-47. Upaya untuk mengejar ketertinggalan tak berhasil sehingga Garuda Muda mesti menelan pil pahit.

Hasil itu membuat Indonesia tertahan di posisi dua dengan nilai tiga. Koleksi poin itu sukses disamakan Taiwan tetapi anak asuh Indra Sjafri masih unggul dalam hal selisih gol surplus satu berbanding minus satu.

Sementara itu, Korea Utara dipastikan lolos ke 16 besar. Chollima berhasil mengalahkan Timnas Kirgistan U-24 dengan skor tipis 1-0 pada laga yang digelar malam hari.

Gol tunggal Kim Kuk-jin di menit ke-20 sukses berbuah tiga poin. Dengan hasil itu, Korea Utara mengumpulkan enam poin sekaligus memastikan diri lolos ke babak 16 besar.