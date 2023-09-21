Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023: Chollima Lolos 16 Besar Usai Menang 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:30 WIB
Hasil Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023: <i>Chollima</i> Lolos 16 Besar Usai Menang 1-0
Timnas Korea Utara U-24 menang 1-0 atas Timnas Kirgistan U-24 (Foto: Instagram/@kyrgyzkurama)
A
A
A

JINHUA - Hasil Timnas Kirgistan U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2023 sudah diketahui. Pertandingan yang berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, Kamis (21/9/2023) malam WIB, itu, berakhir 1-0 untuk kemenangan Chollima.

Hasil ini membuat Timnas Korea Utara U-24 mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023. Mereka saat ini mengumpulkan enam poin dari dua laga yang telah digelar.

Korea Utara U-24

Jalannya Pertandingan

Timnas Korea Utara U-24 cukup mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal ketimbang Kirgistan U-24. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan pasukan Sin Yong-nam kendati tidak ada yang berbuah gol hingga menit ke-15.

Sampai pada akhirnya, Timnas Korea Utara U-24 sukses membuka keran golnya di menit ke-20. Adalah Kim Kuk Jin yang sukses menjebol gawang Kirgistan sekaligus membawa negaranya unggul 1-0.

Setelah itu, Timnas Kirgistan U-24 mencoba untuk merespons gol tersebut. Akan tetapi, mereka cukup kesulitan untuk mendobrak solidnya lini pertahanan yang dimiliki Korea Utara U-24. Malahan justru skuad Chollima -julukan Timnas Korea Utara U-24- yang tetap menguasai pertandingan.

Timnas Korea Utara U-24 beberapa kali kembali mengancam gawang Kirgistan U-24. Namun hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, skor tidak bertambah. Korea Utara U-24 pun unggul untuk sementara dengan skor 1-0.

