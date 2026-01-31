Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Bungkam Persita Tangerang, Mauricio Souza Beberkan Rahasia Dominasi Macan Kemayoran

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |09:49 WIB
Persija Jakarta Bungkam Persita Tangerang, Mauricio Souza Beberkan Rahasia Dominasi Macan Kemayoran
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

TANGERANG Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh di kandang Persita Tangerang lewat performa yang luar biasa. Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan keberhasilan timnya mengamankan kemenangan didasari oleh efektivitas serangan balik dan kemampuan pemain dalam mengontrol jalannya laga.

Persija Jakarta sukses membungkam Persita Tangerang 2-0 pada pekan ke-19 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Jumat 30 Januari 2026 kemarin.

Bermain dominan, Macan Kemayoran sukses mencetak dua gol lewat tendangan Gustavo Almeida (33') dan Maxwell (50'). Sedangkan, tim tuan rumah kesulitan untuk membalas hingga akhir laga.

Usai pertandingan, Souza merasa puas dengan permainan yang ditunjukkan Persija Jakarta. Kemenangan ini, kata pelatih asal Brasil itu, berkat skema serangan balik serta kontrol permainan yang apik.

Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Persita Tangerang @Persija_Jkt
Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Persita Tangerang @Persija_Jkt

1. Strategi Serangan Balik

"Di babak pertama, mungkin kita agak lambat untuk beradaptasi dengan lapangan. Bola itu terlalu meluncur di lapangan. Persita itu tim yang kasih banyak pemain di garis terakhir dan mereka itu coba langsung itu passing ke sana supaya memang bola kedua bisa diambil. Itu bikin sedikit itu permainan lambat dan kita sedikit susah mengerti bagaimana kita main lawan jaga dari mereka lawan kita," buka Souza dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

"Tapi kita bisa cetak gol, itu bikin itu tenang kita lagi. Dan kita balik babak kedua sudah mengerti lebih baik, serangan balik yang berapa kali kita lakukan, manfaatkan kecepatan Maxwell dan Allano, dan kita bisa bikin gol kedua," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/49/3198500/borneo_fc_mengincar_poin_penuh_saat_menghadapi_psim_yogyakarta-MnvU_large.jpg
Mau Terus Pepet Persib Bandung, Borneo FC Siap Hancurkan PSIM Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/49/3198568/malut_united_akan_menjamu_bhayangkara_fc_di_lanjutan_pekan_ke_19_super_league_2025_2026-HYRz_large.jpg
Malut United vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang Lagi, Laskar Kie Raha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/49/3198583/hasil_persik_kediri_vs_bali_united_persikfckediri-Jhl7_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Bali United di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/51/3198579/hasil_persita_tangerang_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026_media_persija_jakarta-IWLs_large.jpg
Hasil Persita Tangerang vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Tempel Persib Bandung!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/30/11/1671519/8-tim-kantongi-tiket-otomatis-ke-babak-16-besar-liga-europa-as-roma-susul-aston-villa-nqd.webp
8 Tim Kantongi Tiket Otomatis ke Babak 16 Besar Liga Europa, AS Roma Susul Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/31/persija_jakarta_menang_2_0_atas_persita_tangerang.jpg
Mauricio Souza Bongkar Kunci Kemenangan Persija Usai Tumbangkan Persita 2-0
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement