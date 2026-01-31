Persija Jakarta Bungkam Persita Tangerang, Mauricio Souza Beberkan Rahasia Dominasi Macan Kemayoran

TANGERANG – Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh di kandang Persita Tangerang lewat performa yang luar biasa. Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan keberhasilan timnya mengamankan kemenangan didasari oleh efektivitas serangan balik dan kemampuan pemain dalam mengontrol jalannya laga.

Persija Jakarta sukses membungkam Persita Tangerang 2-0 pada pekan ke-19 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Jumat 30 Januari 2026 kemarin.

Bermain dominan, Macan Kemayoran sukses mencetak dua gol lewat tendangan Gustavo Almeida (33') dan Maxwell (50'). Sedangkan, tim tuan rumah kesulitan untuk membalas hingga akhir laga.

Usai pertandingan, Souza merasa puas dengan permainan yang ditunjukkan Persija Jakarta. Kemenangan ini, kata pelatih asal Brasil itu, berkat skema serangan balik serta kontrol permainan yang apik.

Gustavo Almeida mencetak gol ke gawang Persita Tangerang @Persija_Jkt

1. Strategi Serangan Balik

"Di babak pertama, mungkin kita agak lambat untuk beradaptasi dengan lapangan. Bola itu terlalu meluncur di lapangan. Persita itu tim yang kasih banyak pemain di garis terakhir dan mereka itu coba langsung itu passing ke sana supaya memang bola kedua bisa diambil. Itu bikin sedikit itu permainan lambat dan kita sedikit susah mengerti bagaimana kita main lawan jaga dari mereka lawan kita," buka Souza dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

"Tapi kita bisa cetak gol, itu bikin itu tenang kita lagi. Dan kita balik babak kedua sudah mengerti lebih baik, serangan balik yang berapa kali kita lakukan, manfaatkan kecepatan Maxwell dan Allano, dan kita bisa bikin gol kedua," tambahnya.