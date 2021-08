ROMA – AS Roma belum berhenti membeli pemain pada bursa transfer musim panas 2021. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, tertarik untuk mendatangkan Tammy Abraham dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2021.

Kabarnya, I Giallorossi –julukan AS Roma– sudah mencapai kesepakatan dengan pihak manajamen The Blues –julukan Chelsea. Menurut laporan dari Marca, Selasa (10/8/2021) AS Roma telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam Abraham selama semusim dengan kewajiban membayar biaya transfer pada musim berikutnya dengan harga 33 juta poundsterling atau setara Rp658 miliar.

Transfer ini merupakan efek domino dari aksi The Blues yang telah merampungkan perekrutan Romelu Lukaku dari Inter Milan. Chelsea memulangkan Lukaku dengan harga 97,5 juta poundsterling atau setara Rp1.9 triliun.

Upaya I Giallorossi membeli Abraham untuk mengantisipasi kepergian penyerang asal Bosnia-Herzegovina, yaitu Edin Dzeko. Dzeko dikabarkan telah menjalin pembicaraan dengan Inter Milan. Akan tetapi, AS Roma baru akan melepas penyerang senior itu jika sudah menemukan penggantinya.

Terkini, keputusan dikabarkan ada di tangan Abraham. Apakah ia mau pergi ke Ibu Kota Italia atau malah bertahan dengan Chelsea pada musim depan, lalu bersaing dengan Lukaku.

Abraham sempat tampil baik pada musim 2019-2020 saat chelsea masih dilatih oleh Frank Lampard. Ia mencatatkan 18 gol dari 47 pertandingan di seluruh kompetisi. Namun, penampilan Abraham menurun pada musim lalu. Ia hanya bisa membuat 12 gol untuk The Blues pada musim 2020-2021. Dengan hadirnya Lukaku ke Stamford Bridge, menit bermain Abraham kemungkinan makin berkurang. Oleh Sebab itu, AS Roma tertarik untuk menamankan servis pemain asal Inggris tersebut. Lukaku kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama di lini depan Chelsea pada musim 2021-2022. Dia mungkin akan ditemani oleh Timo Werner atau Kai Havertz. Jika Abraham bertahan di Chelsea, dia akan menjadi penghuni tetap bangku cadangan.