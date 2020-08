MUNICH – Chelsea akhirnya tersingkir juga dari Liga Champions. Mereka tak bisa melewati hadangan Bayern Munich di leg kedua 16 besar Liga Champions 2019-2020 yang berakhir dengan skor 1-4, pada Minggu (9/8/2020) dini hari WIB.

Gara-gara kekalahan 1-4 di leg kedua itu, maka total Chelsea takluk 1-7 secara agregat oleh Bayern. Kekalahan yang sangat besar tentunya. Namun, untungnya Bayern tidak terlalu menggila dan melibas mereka jauh lebih dalam.

Sebab jika saja Chelsea kalah lebih dari 1-7 maka mereka berpeluang memecahkan rekor memalukan, yakni perwakilan tim Inggris yang paling parah menelan kekalahan di laga dua leg Liga Champions. Namun, karena pada akhirnya skor pertandingan berakhir 1-7, maka Chelsea racikan Frank Lampard itu tak jadi masuk ke dalam tim dengan penampilan terburuk tersebut.

Arsenal masih memegang status sebagai klub asal Liga Inggris dengan jumlah kebobolan terbesar dan terbanyak dalam dua pertandingan Liga Champions. Arsenal tepatnya kalah 2-10 dari pertandingan dua leg saat gugur di Liga Champions 2016-2017.

Menariknya, rekor memalukan yang dimiliki oleh Arsenal itu tercipta ketika lawannya adalah Bayern. Tampaknya Bayern seperti menjadi momok bagi klub-klub lawan, khususnya di persepakbolaan Inggris.

“Kekalahan agregat 1-7 Chelsea dari Bayern Munich adalah yang terbesar kedua yang diderita tim Inggris dalam sejarah Liga Champions, di belakang kekalahan agregat 2-10 Arsenal di babak 16 besar pada 2016/17, (yang pada saat itu) juga melawan Bayern Munich,” bunyi cuit twitter OptaJoe, Minggu (9/8/2020).

Kendati memang lolos dari pemecahakan rekor memalukan yang hampir saja dilakukan oleh Chelsea, hasil 1-7 itu tetaplah sangat buruk. Sebab kekalahan 1-7 menjadi hasil terburuk atau kekalahan terbesar yang dilakukan Chelsea selama tampil di dua laga leg Liga Champions.

Dari faktasemua itu, lini pertahanan tampaknya memang menjadi sektor yang harus seger diperbaiki Lampard untuk musim 2020-2021. Pertahanan mereka sangat mudah untuk dibobol oleh tim lain di sepanjang musim2019-2020.

Total dari 55 pertandingan yang diikuti Chelsea di berbagai kompetisi di musim ini, The Blues teratat kemasukan 79 gol. Jadi, secara statistik Chelsea kebobolan 1,44 per laga. Jumlah kebobolan terburuk kedua setelah musim 1990-1991, di mana pada saat itu Chelsea kebobolan 1,64 per pertandingan.