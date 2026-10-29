Profil Danijel Loncar, Bek asal Kroasia Andalan Persib Bandung

PROFIL Danijel Loncar, bek asal Kroasia andalan Persib Bandung akan diulas Okezone. Persib Bandung memperkuat lini pertahanan dengan merekrut bek tengah asal Kroasia, Danijel Loncar.

Pemain 29 tahun itu resmi diperkenalkan kepada publik pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dengan tinggi badan 189 cm, Danijel Loncar memiliki postur ideal untuk seorang bek tengah. Kehadirannya diproyeksikan menambah kedalaman skuad Maung Bandung, terlebih musim ini pelatih Persib Bandung Igor Tolic kerap memainkan formasi tiga bek sentral.

Sebelum berkarier di Eropa, nama Danijel Loncar sudah tidak asing di peta sepakbola Eropa, khususnya Kroasia. Bek tengah ini mengantongi rekam jejak solid di kompetisi domestik Kroasia. Kemampuannya membaca arah bola dan keunggulannya dalam duel udara menjadi nilai lebih yang menarik perhatian tim pelatih. Lantas, bagaimana Profil Danijel Loncar, Bek Asal Kroasia Andalan Persib Bandung Berikut ulasannya.

Danijel Loncar. (Foto: Instagram/@persib)

1. Data Pemain

Nama lengkap: Danijel Loncar

Tanggal lahir: 26 Juni 1997 (29 tahun)

Tempat lahir: Versmold, Jerman

Kebangsaan: Kroasia

Tinggi badan: 1,89 meter

Kaki dominan: kanan

Posisi: bek tengah. Ia juga bisa dimainkan sebagai bek kanan dan gelandang bertahan.

Klub saat ini: Persib Bandung (2026–sekarang)

2. Perjalanan Karier

Melansir dari laman Transfermarkt, Danijel Loncar memulai perjalanan sepak bolanya di akademi NK Osijek, klub asal Kroasia. Pada 1 Juli 2012, atau musim 2012-2013, pemain yang berposisi sebagai bek ini tercatat promosi dari tim Niek Osijek Yth, ke skuad NK Osijek U-17.

Namun, Loncar tidak lama bertahan di sana. Pada 5 Maret 2014, ia hijrah ke NK Cepin. Di klub tersebut, ia hanya menjalani satu musim sebelum dipinjamkan ke BSK Bijelo Brdo pada 1 Agustus 2014. Setelah itu, ia kembali ke NK Cepin pada 27 Februari 2015.