Jadi Pahlawan Kemenangan Persija Jakarta atas Persik Kediri, Denis Kolinger: Terima Kasih Semuanya!

DENIS Kolinger menegaskan kemenangan Persija Jakarta atas Persik Kediri merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Bek asal Kroasia itu mengungkapkan hal tersebut setelah tampil gemilang dan membantu Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang 2-1 atas sang lawan.

Persija Jakarta mengalahkan Persik Kediri pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Senin 26 Oktober 2026.

1. Denis Kolinger Cetak 1 Gol dan 1 Assist

Denis Kolinger menjadi salah satu pemain kunci dalam keberhasilan Persija Jakarta membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu. Ia menyumbangkan satu gol dan satu assist yang mengantarkan Macan Kemayoran mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Persija Jakarta baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-64 melalui sundulan Kolinger. Memanfaatkan tendangan bebas Rayhan Hanan, bek berusia 31 tahun itumengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Persik.

Rizky Ridho cetak gol kemenangan Persija Jakarta atas Persik Kediri. (Foto: Instagram/@persija)

Lima menit berselang, Kolinger kembali menunjukkan kontribusinya dengan memberikan assist untuk gol kedua Persija. Umpan lambung yang dilepaskannya berhasil dimaksimalkan Rizky Ridho melalui sepakan kaki kanan untuk membawa tuan rumah berbalik unggul 2-1.

Penampilan tersebut membuat Kolinger dinobatkan sebagai player of the match atau pemain terbaik. Meski mendapat penghargaan individu, ia menilai keberhasilan Persija meraih kemenangan tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan seluruh anggota tim.