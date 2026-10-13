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Prediksi Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027: Perpanjang Tren!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |11:08 WIB
Prediksi Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027: Perpanjang Tren!
Prediksi Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone (Foto: Atletico Madrid)
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MADRID – Prediksi Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions 2026-2027 akan dibahas Okezone. Duel ini berpotensi memperpanjang tren positif dan negatif di kedua kesebelasan.

Duel Atletico Madrid vs Man United itu merupakan matchday 2 Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 02.00 WIB.

1. Bertolak Belakang

Bruno Fernandes cetak hattrick di laga Manchester United vs Ipswich Town (Foto: Instagram/@manutd)

Kondisi bertolak belakang dialami kedua tim. Atletico mampu menyapu bersih empat kemenangan di lima laga terakhirnya. Mereka pun nangkring di posisi dua klasemen Liga Spanyol 2026-2027 dengan 19 poin dari enam pertandingan.

Sedangkan, Man United datang tidak dengan tren yang bagus. Iblis Merah cuma menang sekali dalam lima laga terkini di semua kompetisi. Bahkan, mereka dua kali kalah beruntun dan dua kali seri beruntun!

Pelatih Man United Michael Carrick mengklaim tidak merasakan tekanan dengan hasil-hasil kurang menyenangkan itu. Ia percaya diri pasukannya bisa mengubah tren negatif itu menjadi positif dalam beberapa pertandingan ke depan, termasuk saat melawan Atletico.

“Semua tergantung bagaimana Anda mendefinisikan tekanan. Saya pikir kami punya ekspektasi tersendiri, kami tahu apa yang kami inginkan, dan apa yang bisa kami capai sebagai tim. Jadi saya tidak merasa tertekan sama sekali,” kata Carrick, dikutip dari laman resmi klub, Selasa (13/10/2026).

“Kemarin, kami tidak memulai laga dengan baik. Kami tahu itu. Tiga gol terakhir yang kami derita di liga, semuanya bisa dihindari. Saya sangat percaya diri dengan anak-anak untuk bisa memenangi banyak pertandingan,” tandas pria asal Inggris itu.

 

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